Jerzy Owsiak "do społeczności PiS": Spróbujcie się do nas przekonać

Swój post w mediach społecznościowych Jerzy Owsiak zatytułował "Spróbujcie się przekonać. Do społeczności PiS". Jak podkreśla na początku, przygotowania do 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy , który odbędzie się już w niedzielę 28 stycznia, "idą jak nigdy". Prezes fundacji WOŚP podkreśla, że zewsząd dostaje "masę super wiadomości" o akcjach, koncertach, piknikach i spotkaniach w ramach finału. W związku z tym wystosował apel do środowiska "sympatyków PiS".

Apel Jerzego Owsiaka "do społeczności PiS"

"Po 8 latach wróciły do nas wszystkie, dosłownie wszystkie, służby mundurowe. Kiedyś było to coś normalnego, coś, co towarzyszyło wszystkim organizowanym piknikom, cieszyło swoimi atrakcjami! Podczas zbliżającego się Finału także zobaczymy strażaków, policjantów, żołnierzy, będą grały orkiestry dęte, będzie grochówka, będą piękne wozy straży pożarnej, będzie to wszystko, co tworzy nas, Polaków, na co dzień" - opisuje Owsiak. I w związku z tym apeluje (pisownia oryg.): "SPRÓBUJCIE SIĘ DO NAS PRZEKONAĆ! Orkiestra także gra dla Was, nikogo nie wybiera, nikogo nie odrzuca. Sprzęt medyczny, który będziemy kupowali, po raz kolejny będzie i dla dzieci, i dla dorosłych" - mówi.