Kostka z podpisem Igi i czekoladki z Białego Domu. Aukcje na WOŚP dziennikarzy TVN24

Kostka na mikrofon z autografem Igi Świątek, książka odsłaniająca sejmowe kulisy z podpisami jej bohaterów czy wspólne aktywności sportowe z dziennikarzami. Takie atrakcje dla uczestników licytacji WOŚP przygotowali dziennikarze TVN i TVN24.

28 stycznia 2024 roku odbędzie się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". Towarzyszy mu motto: "Tu wszystko gra OK!". W serwisie Allegro pojawiły się licytacje organizowane przez dziennikarzy TVN24. Zysk z tych aukcji przekazany zostanie WOŚP.

Reporter Artur Molęda na licytację wystawił kostkę na mikrofon, która zwiedziła z nim kawał świata. "Wyjątkowa jest z dwóch powodów: przede wszystkim z każdej strony ma logo TVN24, a z jednej strony ma autograf naszej mistrzyni, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba - Iga Świątek! Kilka miesięcy temu byłem na spotkaniu prasowym właśnie z Igą i poprosiłem żeby podpisała mi się na mikrofonie. I jest, zrobiła to! Jedyny taki egzemplarz na świecie, kostka TVN24 z autografem Igi Świątek, na szczytny cel, ode mnie na Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" - czytamy w opisie przedmiotu na Allegro.

WOŚP 2023. Sport z dziennikarzami TVN24

Grzegorz Kajdanowicz i Konrad Piasecki w ramach WOŚP zaproponowali zwycięzcy licytacji wspólną grę w padla. "Padel, jako dyscyplina sportowa, łączy w sobie cechy gry w tenisa i w squasha. Ostatnimi czasy bije rekordy popularności wśród fanów sportów rakietowych" - wyjaśniono w opisie aukcji.

Wspólną grę, tyle że w kręgle, zwycięzcy licytacji zaoferował także Adrian Mielnik, mistrz Polski gwiazd w tej dyscyplinie. "Po spotkaniu Adrian zaprasza na wspólną rozmowę o sporcie i show-biznesie przy pysznej włoskiej pizzy :) Czeka na Ciebie niezapomniany czas na kręgielni, podczas którego nauczysz się tajników tej fascynującej dyscypliny od prawdziwego eksperta!" - czytamy w opisie licytacji.

I jeszcze jedna wspólna aktywność sportowa - trening na siłowni z prowadzącą programów informacyjnych TVN24 Joanną Kryńską. "Rozgrzejmy się wspólnie podczas ćwiczeń! Nigdy nie jest łatwo, ale zawsze jest dobrze! Dla każdego kto chciałby odbyć godzinny trening personalny w moim towarzystwie z trenerem Robsonem, zapraszam. Wylejmy tu siódme poty i bawmy się świetnie! Gwarantujemy dobry wycisk!" - zachęca Kryńska.

Czekoladki z Białego Domu, książka "Sejm Wita"

Michał Sznajder przygotował dla chętnych do wsparcia WOŚP "niespodziankę prosto z Białego Domu". "Latem tego roku relacjonowałem obchody Święta Niepodległości w rezydencji Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przy tej okazji niestety zgubiłem okulary przeciwsłoneczne. Dwa dni później pojechaliśmy z operatorem, Marcinem Wyszogrodzkim sprawdzić, czy może się nie znalazły i nie trafiły do biura rzeczy znalezionych. Mimo najszczerszych chęci, w Białym Domu tych konkretnych okularów nikt nie znalazł. Ale 'na pocieszenie' pracownik Białego Domu przekazał nam najprawdziwsze prezydenckie czekoladki" - pisze Sznajder. I dodaje, że do zestawu dołączył prezydencką pieczęć.

Radomir Wit na aukcję wystawił swoją książkę, "Sejm Wita". W opisie zaznaczono, że będzie to egzemplarz "z podpisami wszystkich bohaterów i bohaterek książki - Justyny Dobrosz-Oracz, Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, Karoliny Lewickiej, Rocha Kowalskiego, Patryka Michalskiego oraz oczywiście samego Radomira Wita". Sejmowy reporter TVN24 przekaże swoją książkę zwycięzcy licytacji osobiście, podczas spotkania przy kawie.

Marta Kuligowska zachęca do wylicytowania spotkania z nią i redakcją programu "Polska i Świat" i spędzenia całego dnia w studio TVN24 w Warszawie. "Czeka Was dzień pełen wrażeń - od porannego Kolegium o godzinie 9:45 aż do wieczornej emisji programu o godzinie 21:00! Będziecie mieć okazję wyjazdu na zdjęcia z jednym z reporterów oraz spędzenia wspaniałego popołudnia pod skrzydłami Marty Kuligowskiej" - zaznaczono w opisie. W realizacji aukcji będą mogły wziąć udział dwie osoby.

Dzień w Sejmie z Arletą Zalewską

Arleta Zalewska z "Faktów" TVN wystawiła z kolei możliwość spędzenia z nią jednego dnia w Sejmie. "Jeśli chcesz zobaczyć z bliska kulisy pracy sejmowych reporterów to właśnie teraz będziesz mieć do tego okazję! To tu bije serce polskiej polityki przy Wiejskiej w Warszawie - a ja zapraszam Was na niezwykłą wycieczkę po tym miejscu. Pokażę Wam kulisy pracy nie tylko dziennikarzy, ale też polityków" - zachęciła dziennikarka. W tym przypadku również zwycięzca będzie mógł zabrać ze sobą osobę towarzyszącą.

