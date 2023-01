Kiedy 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Cel zbiórki, koncerty, sposoby wpłaty

Wielkimi krokami zbliża się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 29 stycznia 2023 roku. Tym razem zbiórka odbywa się pod hasłem "Żyj zdrowo w zdrowym świecie", a zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnych urządzeń do walki z sepsą. Organizatorzy, podobnie jak w poprzednich latach, przygotowali koncerty i specjalne wydarzenia. WOŚP można wesprzeć także już teraz.

Organizatorzy podkreślają, że w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dla wszystkich, małych i dużych. A wielki finał, który odbędzie się w ostatnią niedzielę stycznia, "będzie jak zawsze głośny i radosny" - zapewniła w programie "Wstajesz i Weekend" w TVN24 Aleksandra Rutkowska, rzeczniczka WOŚP. Jak dodała, sztaby "bardzo prężnie działają" już od połowy grudnia, organizując rozmaite wydarzenia , na przykład partię szachów pod wodą. Zebrane w tym roku środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnych urządzeń do walki z sepsą.

WOŚP 2023 - wydarzenia 31. finału

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie tylko zbiórka pieniędzy w dniu finału, ale też dziesiątki wydarzeń towarzyszących: koncertów, kiermaszów, czy atrakcji sportowych. Organizują je sztaby, których w tym roku gra z WOŚP 1653. Każdy organizuje wyjątkowe atrakcje, m.in. sztab z Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie proponuje aktywny spacer z psami, a w Mławie zbiórkę można wesprzeć poprzez udział w turnieju w kręgle. Wydarzenia organizowane w swojej okolicy znaleźć można w zakładce na stronie WOŚP .

Scena 31. finału WOŚP stanie na placu Bankowym w Warszawie . W niedzielę 29 stycznia zagrają na niej m.in. zespół LemON, Spięty, Sztywny Pal Azji, Pull The Wire, Kirszenbaum, Kashell, Żurkowski, Dziwna Wiosna, Blenders, Dagadana, Dirty Shirt, Gutek i WaluśKraksaKryzys. O godzinie 20. w centrum stolicy odbędzie się też tradycyjny pokaz świetlno-pirotechniczny "Światełko do nieba".

WOŚP 2023 - co można wylicytować?

WOŚP 2023 - gwiazdy zapraszają do udziału w aukcjach

Marta Kuligowska, prowadząca między innymi program "Polska i Świat" TVN24, podarowała WOŚP zaproszenie do wspólnego biegania, z którego mogą skorzystać dwie osoby. Dziennikarka i prezenterka TVN24 Joanna Kryńska pod młotek wystawiła zaproszenie do studia TVN24, które mieści się w warszawskiej siedzibie głównej TVN Warner Bros. Discovery. Do studia TVN24 zaprasza także dziennikarz Andrzej Morozowski, prowadzący programu "Tak jest".