WOŚP 2022. Mika Brzezinski przekazała na aukcję kubek z autografem

Zaostrza się konflikt na linii Rosja-Ukraina. Bogdan Góralczyk, były dyplomata, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "to, czego jesteśmy świadkami, to jest nowy rozdział w historii". - Zamiast poprzedniego zaangażowania i współpracy, mamy politykę siły - dodał. Janusz Reiter, były ambasador w USA i Niemczech, stwierdził, że "groźba wojny jest zupełnie realna, a to oznacza, że sprawy wojny i pokoju stały sie częścią naszej polityki europejskiej".