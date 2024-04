Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że to "tragiczny przypadek nieumyślnego trafienia niewinnych ludzi" przez siły izraelskie. - To się zdarza na wojnie i zbadamy to gruntownie. Jesteśmy w kontakcie z odpowiednimi rządami i uczynimy wszystko, by to się nie powtórzyło - oznajmił Netanjahu, który wyszedł we wtorek ze szpitala po operacji przepukliny.

Tusk: wasza reakcja budzi zrozumiałą złość

Sikorski odpowiada ambasadorowi

Przekazał też, że we wtorkowej rozmowie izraelski minister spraw zagranicznych "obiecał niezależne śledztwo". - Jeśli prawdą jest to, co pisze prasa izraelska, że świadomie zaatakowano konwój humanitarny sądząc, że mógł tam być jeden terrorysta, który nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla większej grupy osób, być może była gotowość do poświęcenia siedmiu szlachetnych, Bogu ducha winnych cywili po to, żeby zabić jednego terrorystę, to ja nie znam systemu etycznego, w którym to jest uzasadnione - dodał Sikorski.