"Jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby nadzieję przywracać, żeby pokazać inną twarz Europy"

Jesteśmy na Lesbos przez cały miesiąc po to, aby być razem z tymi, którzy przeżywają szczególne trudności w czasie pandemii, którzy są tutaj w wielu przypadkach od wielu lat - mówiła w TVN24 Magda Wolnik ze Wspólnoty Sant'Egidio. Ponad 150 wolontariuszy wspólnoty spędza "alternatywne wakacje" z uchodźcami na Lesbos. - Jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby nadzieję przywracać, żeby też pokazać inną twarz Europy, która chce przyjąć te osoby z życzliwością - dodała.

Gościem TVN24 była Magda Wolnik ze Wspólnoty Sant'Egidio. - To są osoby, które na co dzień angażują się na rzecz osób wykluczonych, osób doświadczających bezdomności, starszych, samotnych osób - powiedziała.

- Jesteśmy na Lesbos przez cały miesiąc po to, aby być razem z tymi, którzy przeżywają szczególne trudności w czasie pandemii, którzy są tutaj w wielu przypadkach od wielu lat - mówiła.

"My jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby nadzieję przywracać"

- Spotykamy wiele osób, które są w zbiorowej depresji, które nie wierzą już w przyszłość, którym brakuje nadziei. My jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby nadzieję przywracać, żeby też pokazać inną twarz Europy, która chce przyjąć te osoby z życzliwością i która chce im powiedzieć: "nie zapomnieliśmy o Was także w tym trudnym czasie" - mówiła Wolnik.