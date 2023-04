Wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce. "Rozmowy będą dotyczyły całego spektrum relacji"

Przydacz: rozmowy będą dotyczyły całego spektrum relacji polsko-ukraińskich

Przydacz: chcemy te rozmowy prowadzić w duchu myślenia o przyszłości

Przydacz: będzie też rozmowa o kwestiach, które były drażliwe w relacjach polsko-ukraińskich

Prezydencki minister zapowiedział, że rozmowy będą dotyczyły dalszego dialogu politycznego, ale także "tych kwestii, które przez wiele ostatnich lat były kwestiami drażliwymi w relacjach polsko-ukraińskich". - Mówię tu oczywiście o kwestiach historycznych. To, co dla Polski, dla Polaków w kontekście pamięci historycznej, szacunku historycznego ma bardzo duże znaczenie - mówił Przydacz.

- To, co ważne w tej wizycie, a dzieje się na prośbę strony ukraińskiej, ale oczywiście za zgodą pana prezydenta Dudy, to wspólne wystąpienie prezydentów Polski i Ukrainy o charakterze publicznym. To wystąpienie będzie miało miejsce wieczorem, o godzinie 18 na Zamku Królewskim - poinformował Przydacz.