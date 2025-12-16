O czym Nawrocki będzie rozmawiać z Zełenskim? "Trzy bloki tematów"

Marcin Przydacz o spotkaniu Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim Źródło: TVN24

- Pan prezydent Karol Nawrocki z prezydentem Zełenskim będzie rozmawiał po pierwsze o bezpieczeństwie, w kontekście oczywiście rosyjskiej agresji na Ukrainie, ale też w kontekście tych negocjacji i dyskusji, które toczą się wokół przyszłego zawieszenia broni czy, daj Boże, pokoju, ale trwałego pokoju na Ukrainie – mówił prezydencki minister.

Drugi blok ma dotyczyć spraw dwustronnych, między innymi historycznych.

- Polacy mają poczucie, że obowiązek moralny pochówku osób zamordowanych w trakcie zbrodni wołyńskiej, w trakcie tej zbrodni ludobójstwa przeprowadzonej przez ukraińskich nacjonalistów w latach czterdziestych, nie został wypełniony i w tym sensie będziemy domagać się przyśpieszenia prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych - powiedział, podkreślając, że Polska jest gotowa prowadzić takie działania. Jako przykład wskazał tegoroczną ekshumację w Puźnikach na zachodzie Ukrainy.

Trzeci i ostatni blok mają stanowić kwestie dotyczące współpracy gospodarczej. - Polska musi tutaj, po pierwsze, zabezpieczać swoje interesy gospodarcze, swoich przedsiębiorców, swoich rolników, ale z drugiej strony chce też rozmawiać o takich projektach, które będą możliwe do współpracy z Ukrainą w kontekście planowanej odbudowy - zaznaczył Przydacz.

Przydacz rozmawiał z dziennikarzami w Waszyngtonie. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, uczestniczy tam w spotkaniu przedstawicieli państw G20 w związku z przygotowaniami do przyszłorocznego szczytu, na który Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego.

Zełenski przyleci do Warszawy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę, że planuje wizytę w Polsce w piątek 19 grudnia. Informacje potwierdził prezydent Karol Nawrocki.

"Kancelaria prezydenta RP zaproponowała datę mojego spotkania z prezydentem Ukrainy na 19 grudnia w Warszawie. Pracujemy nad szczegółami" - przekazał prezydent w wywiadzie udzielonym Wirtualnej Polsce.

W rozmowie z portalem Karol Nawrocki powiedział między innymi, że spotkanie z prezydentem Ukrainy "może stać się nowym otwarciem w relacjach obu krajów", które - jego zdaniem - utraciły w swoich stosunkach element partnerstwa. "Powinniśmy wspierać Ukrainę i wspieramy ją. Jednocześnie powinniśmy doprowadzić - i wierzę, że mi się to uda - do partnerskiego traktowania Polski przez Ukrainę. Konflikt trwa blisko cztery lata i mam wrażenie, że my - Polacy - często nie czujemy się w tej relacji jak partnerzy" - zaznaczył prezydent.

Wyraził także nadzieję, że strona ukraińska podejdzie z większym zrozumieniem do ekshumacji na Wołyniu, które, jego zdaniem, nie są dla Kijowa "przedmiotem realnego rozważenia".

