Wołodymyr Zełenski w Polsce. Szczegóły wizyty prezydenta Ukrainy

Prezydent Wołodymyr Zełenski przekroczył już granicę Polski - poinformował w programie "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24 szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak dodał, ukraiński przywódca ma przybyć do Pałacu Prezydenckiego o godzinie 11. Tam odbędzie się oficjalne powitanie. Prezydencki minister poinformował również o dalszych planach Zełenskiego w Polsce, który kwadrans przed godziną 10. dotarł do hotelu znajdującego się przy Pałacu Prezydenckim.

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Andrzejem Dudą

Zaznaczył, że "to, co jest najważniejsze w tej wizycie, to jest jej oficjalny charakter". - Do tej pory, gdy prezydent Zełenski podróżował, to były takie wizyty ad hoc, celem załatwienia jednej czy dwóch spraw. Tutaj rozpoczyna prezydent Ukrainy pełną aktywność dyplomatyczną - wskazał.