Deszczycia o wizycie Zełenskiego: było widać przyjaźń, emocje i powrót do normalności 

Andrij Deszczycia, były ambasador Ukrainy w Polsce, komentując w "Faktach po Faktach" w TVN24 środową wizytę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce, mówił, że jest to jedna z oznak tego, że "Ukraina powraca do normalności". Mówił także o znaczeniu wizyty dla samego narodu ukraińskiego. - Ukraińcy będą pamiętać tę pomoc, której Polska i naród polski udzielili Ukraińcom w bardzo trudnym czasie w naszej historii - dodał.

- Jest to pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Zełenskiego w czasie trwającej wojny. Bardzo się cieszę, że do tej pierwszej oficjalnej wizyty doszło właśnie w Polsce, żeby podkreślić to wysokie znaczenie, ważność Polski dla Ukrainy - mówił dalej.