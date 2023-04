Po rozmowach Dudy i Zełenskiego. "Polska jest nie tylko naszym partnerem, ale prawdziwym przyjacielem na wieki"

Duda: głównym tematem problemy bezpieczeństwa

- To my przekazaliśmy Ukrainie ponad 300 czołgów, to my przekazaliśmy Ukrainie armatohaubice Krab, to my przekazujemy Ukrainie wiele innego wyposażenia, w tym rakiety Piorun i inne, które znajdują się w naszym zasobie, aby pomóc obrońcom Ukrainy, którzy bohatersko stawiają opór rosyjskiemu najeźdźcy, obronić kraj, zatrzymać rosyjską agresję - zaznaczył Duda.