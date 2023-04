Wołodymyr Zełenski przekroczył granicę Polski. Nowe szczegóły wizyty prezydenta Ukrainy

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Marcin Przydacz o szczegółach wizyty

Zaznaczył, że "to, co jest najważniejsze w tej wizycie, to jest jej oficjalny charakter". - Do tej pory, gdy prezydent Zełenski podróżował, to były takie wizyty ad hoc, celem załatwienia jednej czy dwóch spraw. Tutaj rozpoczyna prezydent Ukrainy pełną aktywność dyplomatyczną - wskazał.