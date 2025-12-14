Zełenski planuje wizytę w Polsce. Padła data

Zełenski odwiedził front na odcinku kurpiańskim na wschodzie Ukrainy Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni Polsce za wsparcie - powiedział w niedzielę dziennikarzom Wołodymyr Zełenski. Przekazał, że strona polska zaproponowała termin wizyty na piątek 19 grudnia. - Myślę, że nie będziemy nic odkładać, dla nas bardzo ważne jest utrzymywanie relacji między nami a Polską - zaznaczył ukraiński lider.

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, potwierdził później, że KPRP zaproponowała stronie ukraińskiej spotkanie prezydentów 19 grudnia w Warszawie. "Ustalane są szczegóły planowanej wizyty. Główne tematy rozmów, które odbędą się w Warszawie, będą dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, spraw gospodarczych i historycznych" - dodał we wpisie na X.

Kancelaria Prezydenta RP zaproponowała stronie ukraińskiej spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego 19 grudnia w Warszawie. Ustalane są szczegóły planowanej wizyty. Główne tematy rozmów, które odbędą się w Warszawie będą dotyczyły kwestii bezpieczeństwa,… — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) December 14, 2025 Rozwiń

Rozmowy o spotkaniu prezydentów

Wcześniej, w poniedziałek, Zełenski mówił, że "z przyjemnością spotkałby się z prezydentem Nawrockim i że jest to dla niego ważne". Zapewnił wówczas, że odwiedzi Polskę, gdy otrzyma zaproszenie od głowy państwa polskiego. - Ukraina szanuje Polskę i jest wdzięczna Polsce za to, że przyjęła naszych ludzi, pomaga i wspiera - zaznaczył.

Wołodymyr Zełenski Źródło: Tolga Akmen/PAP/EPA

Po słowach przywódcy Ukrainy szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oznajmił, że trwają prace "w kontaktach dyplomatycznych, które są otwarte i aktywne" nad datą spotkania obu prezydentów w Warszawie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Przydacz: Zełenski przyjedzie do Warszawy

W środę Przydacz przekazał, że rozmawiał ze stroną ukraińską w sprawie spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego. Podkreślił, że Polska jest w stałym kontakcie z Ukrainą w tej sprawie.

OGLĄDAJ: Lewica wybrała przewodniczącego