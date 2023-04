Wspólne wystąpienie Dudy i Zełenskiego. "Naszych rodaków i Ukraińców zapraszamy na plac Zamkowy"

O godzinie 18. w środę na Zamku Królewskim odbędzie się wspólne przemówienie prezydentów Ukrainy i Polski, Wołodymyra Zełenskiego i Andrzej Dudy. Jak przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz, na placu Zamkowym zostaną wystawione telebimy, gdzie będzie można oglądać na żywo transmisję wystąpień przywódców. Ponadto po południu prezydenci spotkają się na zamku również z Polakami i Ukraińcami przebywającymi w Polsce.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski składa w środę pierwszą oficjalną wizytę w Polsce po wybuchu wojny w swoim kraju. Tematami rozmów podczas spotkań z polskim prezydentem i szefem rządu będą między innymi bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza. O godzinie 18.00 w Zamku Królewskim odbędzie się wspólne wystąpienie o charakterze publicznym Wołodymyra Zełenskiego i Andrzej Dudy.

Transmisja przemówień Dudy i Zełenskiego. Przydacz: będą telebimy na placu Zamkowym

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał we wtorek, że przemówienie odbędzie się na prośbę strony ukraińskiej, ale za zgodą prezydenta Dudy.

Mówił też, że według informacji, które słyszy od strony ukraińskiej, "to wystąpienie prezydenta Zełenskiego ma być także formułą podziękowania dla Polaków za to, co przez ostatnie miesiące zrobili dla Ukraińców".

W środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Przydacz zaprosił na to wydarzenie. - Wszystkich naszych rodaków i Ukraińców zapraszamy na Plac Zamkowy, gdzie będą wystawione telebimy i na tych telebimach będzie można zobaczyć na żywo wystąpienie dwóch prezydentów – powiedział.

Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski podczas ich spotkania we Lwowie w styczniu bieżącego roku. PAP/Newscom

Regulamin spotkania z Ukraińcami i Polakami na Zamku Królewskim

Na Zamku Królewskim prezydenci spotkają się także z Polakami i Ukraińcami. Kancelaria prezydenta opublikowała regulamin tego spotkania.

Jak napisano, "wstęp na teren wydarzenia – spotkanie Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy z Polakami i Ukraińcami przebywającymi w Polsce na Placu Zamkowym w Warszawie w dniu 5 kwietnia 2023 roku o godz. 18.00 jest bezpłatny". Organizatorem wydarzenia jest Kancelaria Prezydenta RP. W dokumencie podkreślono, że "wejście na teren organizowanego wydarzenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem wydarzenia oraz akceptacją jego postanowień".

Organizator wydarzenia, czyli kancelaria, może odmówić wstępu na wydarzenie oraz przebywania na nim osobom: "znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków; posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje; zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia; noszącym buty o metalowych zakończeniach; których ubiór uniemożliwia identyfikację".

Zaznaczono przy tym, że "ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych".

Przekazano także, że bezpieczeństwo osobom obecnym na wydarzeniu oraz porządek podczas wydarzenia zapewnia kancelaria poprzez m.in. służby porządkowe czy udostępnienie pomocy medycznej.

W dokumencie zaznaczono, że "uczestnicy wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie, na którym odbywa się wydarzenie, zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych". "Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa" - dodano.

Podkreślono również, że "osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę".

W okolicach Zamku Królewskiego rozkładane są barierki PAP/Radek Pietruszka

Zasady bezpieczeństwa, wprowadzanie zwierząt, uprawnienia służb

"Uczestnicy wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie wydarzenia zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu wydarzenia" - czytamy dalej w regulaminie opublikowanym przez KPRP.

Jak czytamy, "zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie wydarzenia: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, transparentów".

"Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren wydarzenia oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora wydarzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej działalności zarobkowej podczas trwania wydarzenia" - poinformowano.

Regulamin przewiduje także uprawnienia służb mundurowych i porządkowych, które - jak zaznaczono - legitymują się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu".

Ich uprawnienia to: "legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niedozwolone; sprawdzenia uprawnień osób do przebywania na wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia wydarzenia; wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem wydarzenia, a w przypadku niewykonywania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia wydarzenia; ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia".

"Służby mundurowe i porządkowe są zobowiązane do usunięcia z terenu wydarzenia osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem wydarzenia" - czytamy. Jak dodano, "członkowie służb mundurowych i porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w: ręczne wykrywacze metalu, inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej".

Sektory podziału wydarzenia

Prezydencka kancelaria, jako organizator, "wyznacza strefy podziału wydarzenia: wygrodzony sektor z trybunami dla zaproszonych gości (wstęp wyłącznie za okazanym imiennym zaproszeniem), sektor otwarty (wstęp ogólnodostępny – bez wymaganych zaproszeń, po sprawdzeniu pirotechnicznym)".

Zaznaczono też, że "organizator wydarzenia zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe".

"W czasie wydarzenia Organizator wydarzenia oraz Uczestnicy wydarzenia, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.). Niniejszy Regulamin wydarzenia wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www.prezydent.pl oraz poprzez wywieszenie w miejscu wydarzenia i może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora wydarzenia" - dodano.

Zamek zamknięty dla odwiedzających

W dniu wizyty ukraińskiego przywódcy nie można zwiedzać kompleksu zamkowego. "Kochani, pośpiesznie donosimy, że z uwagi na ważne uroczystości państwowe 5 kwietnia (środa) cały kompleks Zamku Królewskiego wraz z Ogrodami będzie niedostępny dla zwiedzających" - napisano na Facebooku Zamku Królewskiego w Warszawie.

Rozporządzenie w sprawie broni

Ponadto, w związku z przyjazdem Zełenskiego, w Warszawie 5 kwietnia obowiązuje zakaz noszenia broni. Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane przez szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i opublikowane w Dzienniku Ustaw we wtorek.

W uzasadnieniu wyjaśnia się, że "wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym jest uzasadnione koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa". Dodano, że zakaz został wprowadzony z uwagi na "obecną sytuację geopolityczną, a przede wszystkim prowadzone działania wojenne na terytorium sąsiedniej Ukrainy wynikające z trwającej od ponad roku agresji Federacji Rosyjskiej na to państwo".

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

Tymczasem stołeczny ratusz poinformował, że tego dnia będą występować utrudnienia w ruchu dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej. Spodziewane są zmiany tras autobusów i tramwajów. W przypadku zamykania dla ruchu ulic przez policję, pojazdy komunikacji miejskiej będą kierowane na objazdy najbliższymi przejezdnymi ulicami. Ich trasy mogą być także skracane.

W środę pasażerom będą pomagali informatorzy Warszawskiego Transportu Publicznego. W kluczowych miejscach pokierują do najlepszego dostępnego środka transportu. Na warszawskich ulicach będą pracowali instruktorzy nadzoru ruchu. Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej można sprawdzać na stronie internetowej WTP lub w mediach społecznościowych WTP – w relacji "na żywo" z warszawskich ulic, w środę w godzinach od 7 do 18. Miasto zachęca do korzystania z metra i pociągów.

