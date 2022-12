Prezydenci Wołodymyr Zełenski i Andrzej Duda spotkali się w Rzeszowie. "Dziękujemy za niezmienne i mocne wsparcie"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent Polski Andrzej Duda spotkali się w czwartek na lotnisku w Rzeszowie. Doszło do tego w czasie podróży powrotnej Zełenskiego do swojego kraju ze Stanów Zjednoczonych.

Kumoch w telefonicznej rozmowie na antenie TVN24 przekazał, że rozmowa prezydentów i obu delegacji, polskiej i ukraińskiej, trwała pond dwie godziny. Liderzy rozmawiali ze sobą również w cztery oczy. - Strona ukraińska zdała też relację z tego, co usłyszała w Waszyngtonie. Znaczna część, proszę mi wybaczyć, pozostanie niejawną informacją, natomiast przekaz jest bardzo, bardzo optymistyczny - powiedział.

Przekazał, że "musieliśmy to spotkanie utrzymać w tajemnicy". - Informujemy o nim z dużym poślizgiem czasowym - dodał. Według niego, Ukraińcy otrzymali zapewnienie, że USA nadal będą stały u boku Ukrainy. Kumoch dodał, że "bardzo zadowolona jest cała delegacja ukraińska", a "szczególnie oczywiście cieszy sprawa Patriotów".

Przyznał, że "Polska była zaangażowana i od początku informowana o przejeździe" Zełenskiego z Ukrainy do USA, "natomiast z oczywistych względów trzymaliśmy to w tajemnicy i nie chwaliliśmy się ani naszym zaangażowaniem, ani tym, gdzie znajduje się prezydent Zełenski". - Jest to nie tylko nasz ważny, najważniejszy w tym momencie partner regionalny, ale też osobisty przyjaciel prezydenta Dudy, jego bezpieczeństwo jest dla nas niezwykle ważne - powiedział.