Przydacz: prezydent Wołodymyr Zełenski złoży wizytę w Polsce 5 kwietnia

Rozmowy prezydentów, "kilka słów" do Polaków

Dodał, że prezydent Zełenski, który przybędzie do Polski na zaproszenie Andrzeja Dudy, chce również spotkać się z Polakami i Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. - Prezydent Zełenski chce powiedzieć kilka słów do Polaków, w kontekście tego, co wydarzyło się w ostatnim roku - jak Polacy pomagają Ukrainie, uchodźcom na granicy, czy przyjmując ich do swoich domów - poinformował doradca prezydenta.