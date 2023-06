Naciski władzy na media. "Szykany są różnorakie"

My mali, lokalni, na samym dole można powiedzieć, zawsze się włączamy do wszelkich akcji, jeśli chodzi o obronę wolności mediów - oświadczyła Agnieszka Szymkiewicz, redaktor naczelna portalu Świdnica24. Redaktor naczelny "Nowej Gazety Trzebnickiej" Daniel Długosz wskazywał, że również lokalni dziennikarze są narażeni na "szykany". - Doświadczamy właściwie bardzo podobnych sytuacji, jakie dzisiaj dotykają mediów ogólnopolskich - powiedział.

Dziennikarka mówiła, że nie miała wątpliwości wobec podpisania deklaracji. - My mali, lokalni, na samym dole można powiedzieć, zawsze się włączamy do wszelkich akcji, jeśli chodzi o obronę wolności mediów - zadeklarowała.

Według niej "to, co się stało z Wirtualną Polską i Onetem, to jest jednak jakaś nowość". - Bo do nas nigdy nikt nie przychodził, nie proponował w tych małych mediach dziennikarzy, którzy mieliby u nas reprezentować linię władzy. Naprawdę to jest zdumiewające - przyznała.