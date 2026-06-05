"Ja ci teraz zagram na woleja". Lekcja tenisa na antenie
- Obserwujemy poczynania Mai Chwalińskiej w Paryżu, słyszymy od komentatorów fachowe określenia dotyczące tego, jak ona uderza piłkę. Chcieliśmy państwu to troszeczkę przybliżyć, żeby ten komentarz był bardziej zrozumiały. Jakie zagrania nasza zawodniczka stosuje, co one oznaczają, jak to wygląda? - opisywał Jan Niedziałek.
Finał Rolanda Garrosa z Mają Chwalińską - gdzie oglądać
W sobotę Maja Chwalińska zagra w wielkim finale Rolanda Garrosa. Rywalką Polki będzie Mirra Andriejewa. Transmisja od godziny 15.00 w TVN, a od 14.00 w Eurosporcie 1, Playerze i HBO Max. Mecz finałowy będzie można również obejrzeć w 15 kinach Helios w całej Polsce, a także w strefie kibica przed PKiN w Warszawie oraz w trakcie urodzin TVN24 w naszej strefie w Słupsku.
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Źródło: TVN24BiŚ