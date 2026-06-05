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Polska

"Ja ci teraz zagram na woleja". Lekcja tenisa na antenie

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Lekcja tenisa na TVN24BiŚ
Lekcja pojęć ze świata tenisa TVN24BiŚ. Tłumaczą Jan Niedziałek i Cezary Królak
Źródło wideo: TVN24BIŚ
Źródło zdj. gł.: TVN24
Co to jest wolej, slajs, topspin i dropszot? Na czym polega lob? Gdzie jest linia serwisowa? Dziennikarze TVN24 BiS Jan Niedziałek i Cezary Królak wyjaśnili na antenie pojęcia ze świata tenisa, a nawet przeprowadzili demonstrację.

- Obserwujemy poczynania Mai Chwalińskiej w Paryżu, słyszymy od komentatorów fachowe określenia dotyczące tego, jak ona uderza piłkę. Chcieliśmy państwu to troszeczkę przybliżyć, żeby ten komentarz był bardziej zrozumiały. Jakie zagrania nasza zawodniczka stosuje, co one oznaczają, jak to wygląda? - opisywał Jan Niedziałek.

Finał Rolanda Garrosa z Mają Chwalińską - gdzie oglądać

W sobotę Maja Chwalińska zagra w wielkim finale Rolanda Garrosa. Rywalką Polki będzie Mirra Andriejewa. Transmisja od godziny 15.00 w TVN, a od 14.00 w Eurosporcie 1, Playerze i HBO Max. Mecz finałowy będzie można również obejrzeć w 15 kinach Helios w całej Polsce, a także w strefie kibica przed PKiN w Warszawie oraz w trakcie urodzin TVN24 w naszej strefie w Słupsku.

OGLĄDAJ: "Cała Polska przyzwyczaiła się do sukcesów Igi Świątek, ale to jest coś więcej"
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Źródło: TVN24BiŚ
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Tagi:
Maja ChwalińskaTenisRoland Garros
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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