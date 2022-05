Dzieci wyszły z domu i poszły do sklepu, ich matka była pijana. Policjanci do mieszkania weszli przez okno

czytaj dalej

Inspektorzy z Ekostraży z Wrocławia pojechali do oddalonego o ponad 160 kilometrów Zgorzelca (Dolnośląskie) po młodego lisa, który wpadł we wnyki. Ranne zwierzę - z łapą wciąż zakleszczoną we wnykach - utknęło między płotami. Niestety, stan zwierzęcia był na tyle poważny, że konieczna była częściowa amputacja łapki.