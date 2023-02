Pożar w klasztorze, strażacy wynieśli z budynku butle gazowe

czytaj dalej

Niedziela jest 368. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. "Dziewięć lat temu rosyjska agresja zaczęła się od Krymu. Wyzwalając Krym, przywrócimy pokój" - napisał prezydent Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. "To nasza ziemia. Nasi ludzie. Nasza historia. Przywrócimy ukraińską flagę w każdy zakątek Ukrainy" - dodał. Wadym Skibicki z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) oświadczył, że wiosną ukraińska armia będzie gotowa, by przejść do kontrofensywy. Jak dodał, jej cel to "wyzwolenie wszystkich okupowanych terytoriów, wraz z Krymem". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.