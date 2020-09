Siedzibą wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu armii Stanów Zjednoczonych będzie Poznań - przekazała ambasador USA Georgette Mosbacher. "To bardzo ważny krok we współpracy wojskowej Polski i USA" - oceniła.

"To już oficjalne - Poznań został wybrany na siedzibę wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu US Army. Nie zwalniamy tempa - to bardzo ważny krok w naszej współpracy wojskowej! Wspólnie wzmocnimy bezpieczeństwo Polski i regionu" - napisała Mosbacher na Twitterze.