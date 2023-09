Generał Andrzejczak: każdy rozsądny człowiek wie, że potrzeba więcej skuteczności sił zbrojnych

Generał Rajmund Andrzejczak odniósł się do polityki zakupowej polskich władz. Pytany, czy ona była konsultowana z wojskiem i była dostosowana do oczekiwań i wskazówek, powiedział, że "to nie są tylko nasze oczekiwania, nasze wskazówki, ponieważ każdy rozsądny człowiek, który widzi, co się dzieje w naszym otoczeniu, chyba nie ma wątpliwości, że potrzeba zdolności operacyjnych i skuteczności sił zbrojnych więcej".