Do Polski dotarła pierwsza koreańska wyrzutnia rakietowa K239 Chunmoo

Pierwszy egzemplarz wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej K239 Chunmoo przeznaczonego dla Wojska Polskiego dotarł do portu w Gdańsku. Jak zapowiadał minister obrony Mariusz Błaszczak, system miał pojawić się w Polsce "w pierwszej połowie sierpnia", co umożliwiłoby zaprezentowanie go na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego. Ostatecznie pierwsza wyrzutnia trafiła do naszego kraju z kilkudniowym opóźnieniem, na które złożyła się między innymi akcja ratunkowa na Morzu Śródziemnym, w której brał udział statek transportujący K239 Chunmoo - poinformował Portal Morski.