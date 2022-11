Szef MON zatwierdził umowę ramową na dostawy elementów do wyrzutni rakietowych

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził w środę umowę ramową na dostawy krajowych elementów do amerykańskich i koreańskich wieloprowadnicowych wyrzutni artylerii rakietowej. - Konsekwentnie wzmacniamy polskie siły zbrojne - oświadczył wicepremier.

Błaszczak: konsekwentnie wzmacniamy polskie siły zbrojne

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak po zatwierdzeniu umowy powiedział, że "konsekwentnie wzmacniamy polskie siły zbrojne". Podkreślił, że do wyrzutni - które zostaną sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych i z Korei Południowej - w Polskiej Grupie Zbrojeniowej zostaną wyprodukowane elementy takie jak m.in. podwozie Jelcza, na którym zostaną osadzone wyrzutnie HIMARS, jak wozy rozpoznawcze, amunicyjne, środki łączności czy bezzałogowe statki powietrzne.

- Te wszystkie elementy tworzą jednolitą konstrukcję w postaci artyleryjskich systemów wyrzutni, które bardzo dobrze sprawdzają się na wojnie na Ukrainie . Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że jest to broń niezwykle skuteczna. W rękach Ukraińców pozwala odpierać ataki rosyjskie - mówił Błaszczak. Jak zaznaczył, ta broń trafi na wyposażenie Wojska Polskiego bardzo niedługo. - Pierwsze wyrzutnie Chunmoo, osadzone na Jelczach, będą już w przyszłym roku, więc jest to niewątpliwie bardzo duże osiągnięcie - dodał.

Podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie umowy. - To naprawdę bardzo ważny kontrakt, to drugi kontrakt pod względem wartości, który został skierowany do Polskiej Grupy Zbrojeniowej zaraz po Narwi. A przypomnę, że już pierwsza bateria Małej Narwi jest na wyposażeniu Wojska Polskiego - powiedział szef MON.