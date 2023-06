Szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na pojazdy minowania narzutowego Baobab-K

czytaj dalej

Co najmniej 78 migrantów utonęło u wybrzeży Grecji w wyniku katastrofy łodzi, którą płynęli - poinformowała w środę straż przybrzeżna. Do południa uratowano 104 osoby. Nadal nie jest jasne, ile osób było na pokładzie. To najtragiczniejsze takie zdarzenie w Grecji w tym roku.