Wojsko chce kupić mobilne ołtarze polowe. 300 sztuk do końca przyszłego roku

Przetarg w trybie przyspieszonym na 300 mobilnych ołtarzy polowych wraz z wyposażeniem ogłosiła 2. Regionalna Baza Logistyczna, która mieści się w warszawskiej dzielnicy Rembertów. Pierwsza partia, czyli 40 kompletów, powinna zostać dostarczona do końca tego roku. Sprzedawca jest zobowiązany, by kolejne 260 ołtarzy dostarczyć do końca listopada 2022 roku.