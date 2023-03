Wojsko: "zdarzenie lotnicze" z udziałem śmigłowca Mi-24

czytaj dalej

To jest pytanie do Jacka Żalka - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" szef Partii Republikańskiej Adam Bielan, pytany o zdjęcie ze spotkania z 2017 roku, na którym siedzi obok potencjalnego głównego beneficjenta 123-milionowej dotacji z NCBR. - Poznałem go w 2017 roku. Nie miałem z nim przez lata żadnego kontaktu - oświadczył.