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Wojsko ostrzega przed rosyjskim atakiem na Ukrainę. Alert RCB dla dwóch województw

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Rosyjski dron Shahed (ilustracja)
Rosyjskie Shahedy zaatakowały Charków (wideo z kwietnia 2025 roku)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W związku z aktywnością rosyjskich dronów, prowadzących uderzenia na cele w zachodniej części Ukrainy, w polskiej przestrzeni operuje wojskowy śmigłowiec. Do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego został wysłany alert RCB.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych krótko przed godziną 15 poinformowało, że "w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych, prowadzących uderzenia na cele w zachodniej części Ukrainy, podniesiona została gotowość wybranych sił i środków Systemu Obrony Powietrznej RP".

"W przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, realizujący zadania związane z monitorowaniem sytuacji i zapewnieniem bezpieczeństwa" - przekazano, uściślając, że działania te mają charakter prewencyjny.

Został rozesłany alert RCB

RCB rozesłało alert o treści: "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty". Alert obowiązuję do odwołania.

Jak podało RCB, alert otrzymały osoby przebywające w województwie lubelskim (powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski).

W województwie podkarpackim alert obowiązuje zaś w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Wiadomość została wysłana również w języku angielskim.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
RosjaUkrainaWojna w UkrainieDronyAtaki dronówobronnośćWojsko PolskieAlert RCBRządowe Centrum Bezpieczeństwabezpieczeństwo
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