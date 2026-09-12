Polska Wojsko ostrzega przed rosyjskim atakiem na Ukrainę. Alert RCB dla dwóch województw Filip Czerwiński |

Rosyjskie Shahedy zaatakowały Charków (wideo z kwietnia 2025 roku) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych krótko przed godziną 15 poinformowało, że "w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych, prowadzących uderzenia na cele w zachodniej części Ukrainy, podniesiona została gotowość wybranych sił i środków Systemu Obrony Powietrznej RP".

"W przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, realizujący zadania związane z monitorowaniem sytuacji i zapewnieniem bezpieczeństwa" - przekazano, uściślając, że działania te mają charakter prewencyjny.

❗️ Informujemy, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych, prowadzących uderzenia na cele w zachodniej części Ukrainy, podniesiona została gotowość wybranych sił i środków Systemu Obrony Powietrznej RP.



W przestrzeni powietrznej operuje wojskowy… pic.twitter.com/wyw0Gq6RbZ — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 12, 2026 Rozwiń

Został rozesłany alert RCB

RCB rozesłało alert o treści: "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty". Alert obowiązuję do odwołania.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️

"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty."

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/Vsayl0hxmd — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 12, 2026 Rozwiń

Jak podało RCB, alert otrzymały osoby przebywające w województwie lubelskim (powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski).

W województwie podkarpackim alert obowiązuje zaś w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Wiadomość została wysłana również w języku angielskim.