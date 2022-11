Zmiany w wykazie chorób przy orzekaniu o zdolności do służby wojskowej. Projekt MON

Zmiany na liście chorób i ułomności uniemożliwiających służbę wojskową na pewnych stanowiskach i szybsze wydawanie orzeczeń przez komisje lekarskie - takie propozycje Ministerstwo Obrony Narodowej zawarło w projekcie rozporządzenia do ustawy o obronie ojczyzny. "Niezwłocznego wejścia w życie przedmiotowej regulacji wymaga ważny interes państwa w postaci aktualnych potrzeb sił zbrojnych" - zaznaczono.

W opublikowanym przez Rządowe Centrum Legislacji w poniedziałek projekcie resort obrony proponuje skrócić czas wydawania orzeczenia przez komisję lekarską z 14 do siedmiu dni, licząc od dnia przedłożenia komisji wyników dodatkowych badań.

Proponowane zmiany dotyczą także orzekania o konieczności długotrwałego lub stałego zwolnienia żołnierza zawodowego z niektórych zajęć ze względu na stan zdrowia. MON proponuje, by wojskowa komisja lekarska była uprawniona do wskazania, z jakich zadań i na jak długo żołnierz powinien zostać zwolniony. Ma to wyeliminować dobrowolności takich działań w jednostkach wojskowych.