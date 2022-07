Abramsy przyjechały do Polski. "Wkrótce żołnierze Żelaznej Dywizji rozpoczną szkolenie"

Pierwsze z 28 amerykańskich czołgów Abrams dotarły do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - przekazał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Na początku sierpnia ma się rozpocząć szkolenie załóg.

"Pierwsze z 28 czołgów Abrams dotarły do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Wkrótce żołnierze Żelaznej Dywizji rozpoczną szkolenie. W tym roku czekamy jeszcze na system Patriot oraz Bayraktar - drony uderzeniowe, które bardzo dobrze sprawdziły w wojnie na Ukrainie " - napisał szef MON. Zamieścił kilka zdjęć dostarczonych Abramsów.

Wojsko Polskie kupuje Abramsy

- Chodzi o to, żeby te czołgi stanowiły wypełnienie luk powstałych po donacji sprzętu dla Ukrainy. Te czołgi zostały kupione na bardzo preferencyjnych warunkach. W zasadzie płacimy za przywrócenie sprawności w takim sensie, że są one obecnie zakonserwowane, a więc muszą być doprowadzone do używalności. Płacimy też za pakiet logistyczny w postaci części zamiennych - powiedział Błaszczak.