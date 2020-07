Wojska Specjalne szukają byłych żołnierzy i zachęcają, by wrócili do służby

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, poszukując żołnierzy do zespołów bojowych i na stanowiska zabezpieczające, rozpoczęło akcję "Powrót do służby". Jest ona adresowana do byłych żołnierzy jednostek specjalnych oraz tych, którzy mają za sobą służbę w innych rodzajach sił zbrojnych.

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych poinformowało o akcji w środę na swojej stronie na Facebooku. "W związku z rozwojem potencjału Wojsk Specjalnych oraz wychodząc naprzeciw coraz większej liczby zgłoszeń byłych żołnierzy o chęci powrotu do służby, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych informuje, iż rozpoczynamy operację 'Powrót do służby', zarówno do Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, jak i do podległych jednostek" - napisano w informacji.

Wyjaśniono, że oferta jest przeznaczona "przede wszystkim do byłych żołnierzy jednostek specjalnych, ale też w określonych specjalnościach - do byłych żołnierzy jednostek konwencjonalnych".

Przedstawiając wymagania, które trzeba spełnić by powrócić do służby, wymieniono "przede wszystkim": motywację do powrotu, wysoką sprawność psychofizyczną, dyspozycyjność i odpowiedzialność. Wiek kandydujących określono: na stanowiska w zespołach bojowych – do 37 lat, a na stanowiska zabezpieczające – do 45 lat, z kolei na stanowiska sztabowe – do 50 lat. "Aby rozpocząć proces rekrutacyjny należy: wypełnić ankietę personalną, która jest dostępna na stronie internetowej Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych. Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres DKWS z dopiskiem 'Ankieta personalna'. Pozytywna weryfikacja skutkować będzie zaproszeniem kandydata na kwalifikację" - czytamy.

Proces kwalifikacji składa się z etapów. Są to: egzamin sprawności fizycznej, badanie psychologiczne, kwalifikacja (na stanowiska zabezpieczające dla żołnierzy spoza Wojsk Specjalnych), selekcja (na stanowiska w zespołach bojowych dla żołnierzy spoza Wojsk Specjalnych) oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Oferta "powrót do służby" skierowana jest również do byłych żołnierzy z innych rodzajów sił zbrojnych. Wymieniono korpusy osobowe: medyczny, łączności i informatyki, obrony przed bronią masowego rażenia, a także "korpus osobowy ogólny – grupa osobowa ochrony informacji niejawnych".

"Powrót w służby możliwy jest po upływie okresu co najmniej 12 miesięcy od dnia zwolnienia do rezerwy" - podkreślono.

Poinformowano też, że bliższych informacji nt. akcji "Powrót do służby" udziela Oddział Zasobów Osobowych Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.

