"Działanie socjotechniczne". Włamano się na skrzynkę służbową żołnierza
"Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni informuje o wykryciu incydentu bezpieczeństwa polegającego na nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do jawnej służbowej skrzynki pocztowej jednego z żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Do zdarzenia doszło w wyniku ukierunkowanego działania socjotechnicznego wobec pojedynczego użytkownika. Na zaatakowanej skrzynce pocztowej nie były przetwarzane informacje niejawne" - poinformowano w piątek wieczorem na profilu tych Wojsk, na platformie X.
Jak dodano, sprawca "po uzyskaniu dostępu do skrzynki użył jej do ataku phishingowego na organizacje w Polsce oraz poza granicami kraju". We wpisie przekazano, że w związku z tym informacje o fakcie ataku przekazano zespołom cyberbezpieczeństwa z zaatakowanych podmiotów.
"Zespół reagowania na incydenty Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni przeprowadził kompleksowe analizy techniczne zabezpieczonego materiału cyfrowego oraz przeprowadził działania mające na celu pełne wyjaśnienie przyczyn i zakresu incydentu oraz ograniczenie jego skutków" - zapewniono.
Zadania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
Wojska Obrony Cyberprzestrzeni mają za zadanie zapewnienie cyberbezpieczeństwa między innymi poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, tworzenie nowych rozwiązań kryptologicznych, kwestie bezpiecznej łączności żołnierzy, a także rozwój technologii związanych między innymi ze sztuczną inteligencją.
Wojska te są specjalistycznym komponentem Sił Zbrojnych odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa w kolejnej - obok wody, lądu, powietrza i przestrzeni kosmicznej - domenie operacyjnej, jaką jest cyberprzestrzeń.
Wojska Obrony Cyberprzestrzeni mają zdolności do realizowania pełnego spektrum działań - od obronnych, przez rozpoznawcze, po ofensywne.
Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego - polskiego matematyka i kryptologa. Był on jednym z trzech kluczowych naukowców, którzy rozszyfrowali działanie niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.