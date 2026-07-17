Polska "Działanie socjotechniczne". Włamano się na skrzynkę służbową żołnierza Oprac. Adam Styczek |

Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Fakty TVN

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"Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni informuje o wykryciu incydentu bezpieczeństwa polegającego na nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do jawnej służbowej skrzynki pocztowej jednego z żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Do zdarzenia doszło w wyniku ukierunkowanego działania socjotechnicznego wobec pojedynczego użytkownika. Na zaatakowanej skrzynce pocztowej nie były przetwarzane informacje niejawne" - poinformowano w piątek wieczorem na profilu tych Wojsk, na platformie X.

Informacja o incydencie cyberbezpieczeństwa.



Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni informuje o wykryciu incydentu bezpieczeństwa polegającego na nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do jawnej służbowej skrzynki pocztowej jednego z żołnierzy SZ RP. Do zdarzenia doszło w… pic.twitter.com/2WdFdnvCiE — Wojska Obrony Cyberprzestrzeni (@CyberWojska) July 17, 2026 Rozwiń Źródło: X

Jak dodano, sprawca "po uzyskaniu dostępu do skrzynki użył jej do ataku phishingowego na organizacje w Polsce oraz poza granicami kraju". We wpisie przekazano, że w związku z tym informacje o fakcie ataku przekazano zespołom cyberbezpieczeństwa z zaatakowanych podmiotów.

"Zespół reagowania na incydenty Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni przeprowadził kompleksowe analizy techniczne zabezpieczonego materiału cyfrowego oraz przeprowadził działania mające na celu pełne wyjaśnienie przyczyn i zakresu incydentu oraz ograniczenie jego skutków" - zapewniono.

Zadania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni mają za zadanie zapewnienie cyberbezpieczeństwa między innymi poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, tworzenie nowych rozwiązań kryptologicznych, kwestie bezpiecznej łączności żołnierzy, a także rozwój technologii związanych między innymi ze sztuczną inteligencją.

Wojska te są specjalistycznym komponentem Sił Zbrojnych odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa w kolejnej - obok wody, lądu, powietrza i przestrzeni kosmicznej - domenie operacyjnej, jaką jest cyberprzestrzeń.

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Wojska Obrony Cyberprzestrzeni mają zdolności do realizowania pełnego spektrum działań - od obronnych, przez rozpoznawcze, po ofensywne.

Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego - polskiego matematyka i kryptologa. Był on jednym z trzech kluczowych naukowców, którzy rozszyfrowali działanie niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.