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Polska

"Działanie socjotechniczne". Włamano się na skrzynkę służbową żołnierza

|
Cyberbezpieczeństwo
Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Fakty TVN
Wykryto incydent - poinformowały w piątek Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Chodzi o nieuprawnione uzyskanie dostępu do służbowej skrzynki pocztowej jednego z żołnierzy. "Do zdarzenia doszło w wyniku ukierunkowanego działania socjotechnicznego wobec pojedynczego użytkownika" - czytamy. Wojsko uspokaja, że na zaatakowanej skrzynce pocztowej nie były przetwarzane informacje niejawne.

"Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni informuje o wykryciu incydentu bezpieczeństwa polegającego na nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do jawnej służbowej skrzynki pocztowej jednego z żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Do zdarzenia doszło w wyniku ukierunkowanego działania socjotechnicznego wobec pojedynczego użytkownika. Na zaatakowanej skrzynce pocztowej nie były przetwarzane informacje niejawne" - poinformowano w piątek wieczorem na profilu tych Wojsk, na platformie X.

Jak dodano, sprawca "po uzyskaniu dostępu do skrzynki użył jej do ataku phishingowego na organizacje w Polsce oraz poza granicami kraju". We wpisie przekazano, że w związku z tym informacje o fakcie ataku przekazano zespołom cyberbezpieczeństwa z zaatakowanych podmiotów.

"Zespół reagowania na incydenty Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni przeprowadził kompleksowe analizy techniczne zabezpieczonego materiału cyfrowego oraz przeprowadził działania mające na celu pełne wyjaśnienie przyczyn i zakresu incydentu oraz ograniczenie jego skutków" - zapewniono.

Zadania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni mają za zadanie zapewnienie cyberbezpieczeństwa między innymi poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, tworzenie nowych rozwiązań kryptologicznych, kwestie bezpiecznej łączności żołnierzy, a także rozwój technologii związanych między innymi ze sztuczną inteligencją.

Wojska te są specjalistycznym komponentem Sił Zbrojnych odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa w kolejnej - obok wody, lądu, powietrza i przestrzeni kosmicznej - domenie operacyjnej, jaką jest cyberprzestrzeń.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni mają zdolności do realizowania pełnego spektrum działań - od obronnych, przez rozpoznawcze, po ofensywne.

Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego - polskiego matematyka i kryptologa. Był on jednym z trzech kluczowych naukowców, którzy rozszyfrowali działanie niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

Źródło: PAP
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Tagi:
Cyberbezpieczeństwoatak hakerówWojsko Polskie
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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