Zwierzchnik Cerkwi w Polsce apeluje do patriarchy moskiewskiego o zabranie głosu na rzecz powstrzymania wojny

czytaj dalej

Zastrzegam: nie jestem historykiem, nie jestem znawcą problemów bezpieczeństwa, nie znam się na duchowościach narodów. Na wojnę rosyjsko-ukraińską patrzę poprzez własne doświadczenia i pamięć. Jako dziecko przeżyłem wojnę. Jako trochę starsze dziecko przeżyłem ucieczkę z Polski. Nieudaną, ale jednak. Kolejna próba opuszczenia PRL-u powiodła się znakomicie. W ten sposób spędziłem 20 lat w Ameryce i przez te 20 lat przyglądałem się Europie z drugiego końca świata. Było to jak patrzenie przez lunetę z odwrotnego końca. To, co z jednej strony luneta przybliża i powiększa, spojrzenie z drugiego końca pomniejsza, odbiera mu grozę, czyni nawet wydarzeniem radosnym. Jak wszystko dobrze pójdzie, to wypadki ukraińskie okażą się wydarzeniem radosnym niczym rok 1920 dla Polski. Dla Putina jest to droga ku upokorzeniu.