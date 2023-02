Polska prokuratura zbiera dowody na rosyjskie zbrodnie wojenne. "Udało nam się nawet ustalić tożsamość sprawców"

czytaj dalej

Orlen publikuje dane o zysku za poprzedni rok. Daniel Obajtek ma się czym chwalić, bo to nawet dwa razy więcej niż rok wcześniej. - To wygląda imponująco, ale pamiętajmy, że to jest nowa spółka - zastrzega jednak ekspert rynku paliw Jakub Bogucki z e-petrol.pl. Prezesa koncernu chwali PiS, a opozycja mówi, że to pieniądze zarobione na wojnie i krzywdzie Polaków, a kierowcy za paliwo mogli nie płacić rekordowo wysokich cen. Materiał magazynu "Polska i Świat".