Polska Szef MON ostrzega przed rosyjską prowokacją: mogą wykorzystać ukraińskie drony Mikołaj Gątkiewicz |

Kosiniak-Kamysz: Rosja może używać przechwyconych ukraińskich dronów do prowokacji na wschodniej flance NATO Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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We wtorek, jak co tydzień, odbyło się posiedzenie rządowego komitetu ds bezpieczeństwa. - Jednym z tematów dzisiejszych obrad były zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej prowokacjami i eskalacja wojny hybrydowej - powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wśród możliwych prowokacji wymienione były "zakłócanie sygnału GPS, różnego rodzaju akcje dywersyjne", a także "prowokacje dronowe" - przekazał. Wśród tych ostatnich, jak mówił, wskazano na zagrożenie, jakim jest możliwość wykorzystania przez Rosję ukraińskich dronów, które spadły wcześniej na jej terytorium.

Szef MON ostrzegł, że "w wyniku intensywnego działania Ukrainy", Rosja jest w stanie "przejąć" część z nich. - Te drony mogą być użyte w prowokacyjny sposób przez Rosję przeciwko wschodniej flance NATO, przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: Rosja zwiększa eskalację

W zeszłym tygodniu polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem dwa rosyjskie myśliwce oraz samolot rozpoznawczy. Jak mówił Kosiniak-Kamysz, "trzy rosyjskie samoloty trzy dni, dzień po dniu, próbowały obserwować polską obronę przeciwlotniczą". - To też jest wyraz wstępowania szczebel po szczeblu na drabinie eskalacyjnej, czyli zwiększania tej eskalacji ze strony Federacji Rosyjskiej - skomentował szef MON.

W obliczu zagrożenia Polska prowadzi w tej sprawie działania w koordynacji "z naszymi sojusznikami na wschodniej flance NATO" - zapewnił. - Wszystkie działania prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną i policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane - powiedział wicepremier.

Siemoniak: Rosja pokazała cały arsenał prowokacji

O możliwych rosyjskich prowokacjach mówił również we wtorek w TVN24 Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. - Mamy informacje od już wielu tygodni dotyczące tego, że Rosja może eskalować, w tych możliwościach jest również wykorzystanie przejętych dronów - powiedział.

Jak mówił, "staramy się wraz z sojusznikami wiedzieć jak najwięcej" - Natomiast Rosja pokazała wobec Polski pełen arsenał prowokacji - podkreślił. - My musimy być na nie przygotowani i wraz z sojusznikami jesteśmy niesłychanie skoncentrowani na tych możliwych zagrożeniach - mówił.

Szef MON o ekshumacji ofiar na Wołyniu

Wszystkie archiwa służb specjalnych Ukrainy, które dotyczą "tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku", zostaną otwarte - zapowiedział w zeszłym tygodniu prezydent Ukrainy. Jak jednak wskazują polscy historycy, do cześci tych archiwów mają dostęp już od dawna. - Bardzo dobrze, że mają dostęp. Jeżeli są jeszcze jakieś części, które będą udostępnione, to tym lepiej - ocenił szef MON.

Według Kosiniaka-Kamysza, ważniejsza jest inna zapowiedź Wołodymyra Zełeńskiego. - Dla mnie najważniejsza w tej wypowiedzi i później w wypowiedziach szefa ukraińskiego IPN-u była deklaracja o natychmiastowym wydawaniu zgód na ekshumację - powiedział. Jak dodał, Polsce zależy przede wszystkim, "żeby jak najwięcej miejsc mogło być przebadanych i jak najwięcej ofiar upamiętnionych".