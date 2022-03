Pomoc dla Ukrainy i uchodźców. Punkt w Zosinie - co jest potrzebne. "99 procent osób na granicy to matki z dziećmi"

Punkty pomocowe przy polsko-ukraińskiej granicy pracują pełną parą. Reporter TVN24 odwiedził jeden z nich, w Zosinie na Lubelszczyźnie. Jak podkreślają pracujący tam wolontariusze, "potrzebne jest wszystko". Wielu uchodźców uciekających z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy nie ma przy sobie żadnego dobytku. Większość uchodźców to matki z dziećmi.

Od poniedziałku do wtorkowego przedpołudnia do punktu pomocowego w Zosinie trafiło ponad 14 tysięcy uchodźców - przekazał reporter TVN24 Piotr Czaban. Na miejscu są namioty, w których uchodźcy mogą otrzymać ciepłe ubrania, przedmioty pierwszej potrzeby, zjeść posiłek. Jest też ogrzewany namiot, gdzie uciekinierzy z Ukrainy mogą odpocząć przed dalszą drogą.

- Wczoraj był chyba najgorszy dzień, jaki nas spotkał tutaj na granicy. W dodatku zaczął padać śnieg. 99 procent osób na granicy to matki z dziećmi. Są odwożone przez swoich ojców, mężów, braci na granicę i dalej przechodzą pieszo. Mają do przejścia około półtora kilometra, dwa kilometry – mówi Joanna, wolontariuszka Polskiej Akcji Humanitarnej.

Wózki czekają na granicy

Rozmówczyni TVN24 podkreśla, że wszystkie punkty w centrum pomocowym ściśle ze sobą współpracują i wspierają się nawzajem. - Nasze wsparcie pochodzi od naszych darczyńców, ludzi dobrej woli, którzy przynoszą nam tu wszystko, co jest potrzebne. My też, oczywiście z donacji, robimy ogromne zakupy. Wszystko, co nam dowożą, schodzi w ciągu dwóch albo trzech godzin – relacjonuje Joanna.