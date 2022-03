TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

czytaj dalej

Cała Rada Polityki Pieniężnej jest zdeterminowana, by doprowadzić inflację do normalnego poziomu - stwierdził na konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. We wtorek RPP podniosła stopę referencyjną o 75 punktów bazowych do 3,5 procent. Szef NBP zapowiedział dalsze podwyżki stóp procentowych. - Jaki będzie ich pułap? Nie wiem - powiedział.