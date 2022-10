Jakie konsekwencje dla Ukrainców mają ostrzały infrastruktury cywilnej? O tym w "Faktach po Faktach" rozmawiali eksperci. - Jeśli nie będzie zdecydowanych ruchów Zachodu, to spodziewajmy się kolejnej fali uchodźców. Przyjadą tu wszyscy. Jeśli będzie zimno, chłodno i będą leciały bomby, to zostawanie na Ukrainie nie ma sensu - zwracał uwagę Marek Sierant, wieloletni korespondent polskich mediów w Ukrainie. Generał Tomasz Drewniak ocenił, że armia Władimira Putina "powoli dochodzi do ściany", "w zasadzie błagała Iran" o drony, a ceny, jaką za to zapłaciła, jeszcze nie znamy.

Armia rosyjska przeprowadziła w sobotę rano zmasowany atak rakietowy na wiele obwodów ukraińskich, w tym na kijowski. Niektóre ataki były wymierzone w krytyczną infrastrukturę cywilną. Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak tego dnia ocenił, że Rosja poprzez takie ataki "chce sprowokować nowe fale uchodźców do Europy".

Wątek ten komentowali w sobotnim wydaniu "Faktów po Faktach" w TVN24 goście: generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych, ekspert fundacji "Stratpoints" oraz Marek Sierant, wieloletni korespondent polskich mediów w Ukrainie, rzecznik Ukraińskiego Domu w Warszawie.

"Ukraińcy mówią: albo przeżyjemy tę zimę, albo wrócimy do Związku Radzieckiego"

Marek Sierant pytany był, na jakim etapie według niego znajduje się aktualnie wojna w Ukrainie. - To etap na wyżywanie się. Powiedzmy to sobie krótko i bez ogródek. To wyżywanie - odpowiedział.

- Ukraińcy nazywają to w ten sposób: albo przeżyjemy tę zimę, albo wrócimy do Związku Radzieckiego, koniec kropka. Tu wszystko jest postawione na jedną szalę. Co więcej, Ukraińcy mówią nawet, że "może jednak ta zima ma być ciężka, ale w wolnej Ukrainie, to lepiej niż ciepła zima i kolejne ciepłe zimy w odbudowanym przez Putina Związku Radzieckim" - opisywał.

Sierant tłumaczył, że "jeśli nie będzie zdecydowanych ruchów Zachodu, to spodziewajmy się kolejnej fali uchodźców". Przyznał przy tym, że nie nazwałby tego - podobnie jak Podolak - "tsunami" uchodźców.

- To już nie będą tylko osoby, które po prostu tu przyjadą. Przyjadą tu wszyscy: ludzie onkologicznie chorzy, wymagający specjalnej opieki, starsi, kobiety z niemowlętami, w ciąży - wymieniał. - Ja nie wiem, jak sobie nasz kraj poradzi w takiej sytuacji - dodał.

Tomasz Drewniak i Marek Sierant w "Faktach po Faktach" TVN24

Dopytywany, czy fala uchodźców może być większa niż ta z pierwszych miesięcy wojny, Sierant przytaknął. - Jeśli będzie zimno, chłodno i będą leciały bomby, to zostawanie na Ukrainie nie ma sensu - powiedział.

W tej sytuacji - jak sugerował - powinno się usiąść do wspólnego stołu z organizacjami pozarządowymi i - jak mówił - "wypracować wspólne, systemowe działania, popatrzeć, jak to robią państwa zachodnie, nie prowadzić działań ad hoc i przede wszystkim prowadzić już rozmowy z instytucjami międzynarodowymi, jak one mogą się włączyć do tej pomocy".

"Tam na pewno był duży targ polityczny"

Generał Tomasz Drewniak mówił z kolei o wykorzystywaniu irańskich dronów przez Rosjan. Pytany był, czy może to wskazywać na niewydolność ich systemu zbrojeniowego. - Ależ oczywiście. To obnażyło, na ile Rosja była przygotowana, na ile miała zapasów, na ile planowała tę kampanię - odparł.

Atak drona kamikadze na Kijów YASUYOSHI CHIBA/AFP/East News

- Pamiętajmy, że kupując drony od Iranu, coś temu Iranowi obiecano. Przecież to nie jest tak, że Iran bardzo chętnie sprzedał to Rosji. Tam na pewno był duży targ polityczny, nie wiemy jeszcze jaki, może się dowiemy. Rosja w zasadzie błagała Iran o dostarczenie tych dronów i Iran to zrobił. Cena na pewno jest wysoka i to nie tylko w dolarach czy rublach - zwracał uwagę.

Według generała "świadczy to o tym, że Rosja powoli dochodzi do ściany". - I należy się z tego powodu cieszyć - zaznaczył.

- Oczywiście, zima na Ukrainie może być bardzo ciężka, ale może okazać się, że wiosna będzie dużo lepsza dla Ukraińców, bo Rosjanie wystrzelają już wszystko, co mogą wystrzelać i nikt, mam nadzieję, już im niczego nie sprzeda. I tak to się zakończy - powiedział.

Drewniak: kupując drony od Iranu coś temu Iranowi obiecano TVN24

Atak Rosji na Ukrainę Zniszczony budynek w Charkowie | EPA/SERGEY KOZLOV Władze Kijowa zarządziły przerwy w dostawie prądu | SERGEY DOLZHENKO/PAP/EPA Zniszczenia po rosyjskich atakach rakietowych w regionie charkowskim | SERGEY KOZLOV/PAP/EPA Charków (18.10.2022) | PAP/EPA/SERGEY KOZLOV Ratownicy na miejscu rosyjskiego ataku w Kijowie | PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT Saper Gwardii Narodowej w trakcie rozminowywania pola uprawnego w rejonie dergackim w obwodzie charkowskim | PAP/Mykola Kalyeniak Zniszczony bazarek w Kupiańsku w Ukrainie (16.10.2022) | PAP/EPA/SERGEY KOZLOV Cywile w Kupiańsku w Ukrainie (16.10.2022) | PAP/EPA/SERGEY KOZLOV Lwów po rosyjskich atakach (11.10.2022) | Forum Pod Łymaniem odkryto kolejne masowe groby | ATEF SAFADI/PAP/EPA Ratownik ewakuuje kobietę po ataku Rosjan na Kijów | STATE EMERGENCY SERVICE UKRAINE/PAP/EPA Zniszczony przez Rosjan Kijów | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Zniszczenia po ataku rakietowym na Kijów | PAP/Viacheslav Ratynskyi Zniszczenia po ataku rakietowym na Kijów | PAP/Viacheslav Ratynskyi Mieszkańcy schronili się w kijowskim metrze | PAP/EPA/ANDRII NESTERENKO Budynek 101 Tower w Kijowie trafiony rosyjską rakietą (10.10.2022) | PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Obok kładki w Kijowie uderzył pocisk | PAP/Nexta TV Kijów po atakach rakietowych | EPA/OLEG PETRASYUK Policjanci na gruzach placu zabaw w Kijowie, który został zniszczony w rosyjskim ataku rakietowym | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Zniszczenia po ataku rakietowym w centrum Kijowa | PAP/Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Gaszenie pożaru na moście Krymskim | PAP/EPA/STRINGER Zniszczony rosyjski czołg w obwodzie charkowskim | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK "Rodacy, jesteście wolni". Billboard w leżącym na wschód od Charkowa Kupiańsku | PAP/EPA/ATEF SAFADI Cywile w wyzwolonym Kupiańsku | PAP/EPA/ATEF SAFADI Zniszczony most w wyzwolonym mieście Kupiańsk w Ukrainie (03.10.2022) | PAP/EPA/ATEF SAFADI Zniszczony rosyjski pojazd w obwodzie charakowskim | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Ukraińscy żołnierze w Kupiańsku na północnym wschodzie Ukrainy | PAP/EPA/ATEF SAFADI Zniszczony pojazd z symbolami rosyjskiej inwazji na Ukrainę (03.10.2022 r.) | PAP/Vladyslav Musiienko Ukraina, obwód doniecki. Spalony rosyjski pojazd opancerzony | EPA/OLEG PETRASYUK Ukraińscy żołnierze zrzucają rosyjskie flagi z jednego z budynków w Łymanie | Telegram/KirillTimoshenko Zniszczenia po rosyjskim ataku rakietowym na Charków | Vladyslav Musiienko/PAP/EPA Zniszczony rosyjski czołg w obwodzie charkowskim | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Zniszczony pojazd z symbolami rosyjskiej inwazji na Ukrainę (03.10.2022 r.) | PAP/Vladyslav Musiienko Ekshumacja miejsc pochówku na terenach wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji w mieście Izium w obwodzie charkowskim | PAP/Viacheslav Ratynskyi Kolejki na przejściach granicznych z Rosji | Reuters/Maxar Technologies Zniszczenia w Mariupolu (25.09.2022) | PAP/EPA/STRINGER Mariupol, zniszczenia po rosyjskim ostrzale (25.09.2022) | PAP/EPA/STRINGER Zniszczony rosyjski pojazd wojskowy w Ukrainie (23 września 2022 r.) | PAP/EPA/SERGEY KOZLOV Zniszczony rosyjski czołg w pobliżu miejscowości Łypci w obwodzie charkowskim | PAP/EPA/SERGEY KOZLOV Na okupowanych terenach trwają "referenda" w sprawie przyłączenia do Rosji | STRINGER/PAP/EPA Zniszczenia w Liptsy w obwodzie charkowskim (24.09.) | PAP/Mykola Kalyeniak Zwłoki wyciągnięte z masowych grobów w lesie w mieście Izium w obwodzie charkowskim | PAP/Mykola Kalyeniak Ukraiński żołnierz sprzed i po rosyjskiej niewoli | Defense of Ukraine/twitter Ukraiński czołg pod Iziumem | ANASTASIA VLASOVA/PAP/EPA Zniszczony rosyjski czołg, Ukraina (lipiec 2022) | Sergei Chuzavkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Bachmut (zdjęcie z 3 lipca) | Getty Images Wołodymyr Zełenski był w obwodzie mikołajowskim i Odessie | president.gov.ua Wołodymyr Zełenski był w obwodzie mikołajowskim i Odessie | president.gov.ua Siewierodonieck, Ukraina (10.06.2022) | Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Images Zniszczony blok w Charkowie | Amnesty International Zniszczony blok w Charkowie | Amnesty International Doszło do ataków rakietowych na Kijów | Reuters/Forum Siewierodonieck na wschodzie Ukrainy (kwiecień 2022) | Carolyn Cole / Los Angeles Times via Getty Images Lisiczańsk w obwodzie ługańskim, 13.04.2022 | Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Getty Images Zniszczenia w obwodzie donieckim (17.04.2022) | Twitter/@MVS_UA Paweł Szot w zniszczonej przez Rosjan szkole w obwodzie zaporoskim | TVN24 Zniszczony w ostrzale kościół w Siewierodoniecku (17.04.2022) | Telegram/@luhanskaVTSA Zestrzelony rosyjski śmigłowiec | Facebook.com/EastOC Rosjanie ostrzelali bazę paliwową i jedną z fabryk w obwodzie dniepropietrowskim. Akcja strażaków | Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie dniepropetrowskim Rosjanie ostrzelali bazę paliwową i jedną z fabryk w obwodzie dniepropietrowskim. Akcja strażaków | Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie dniepropetrowskim Bucza. Zaatakowane przez Rosjan auto cywilów. Na nim napis "Dzieci" | Mateusz Lachowski Bucza w obwodzie kijowskim. Masowy grób ofiar rosyjskiej inwazji. Zdjęcie z 3 kwietnia | AFP Zniszczona An-225 Mrija na lotnisku w Hostomlu | NEXTA TV Rosjanie ostrzelali Siewierodonieck na wschodzie Ukrainy (zdjęcie z 28 marca) | t.me/luhanskaVTSA Ukraina. Atak na Lwów Kłęby dymu nad Lwowem Zniszczenia w Charkowie | Superwizjer TVN Zniszczony budynek mieszkalny w Kijowie (zdjęcie z 16 marca) | dsns.gov.ua Zniszczony blok w Kijowie (15 marca) | MNS.GOV.UA Odłamki rakiety spadły na zabytkową dzielnicę Kijowa (14 marca) | Twitter/@Nexta_tv Zniszczenia w w Mariupolu (14 marca) | Twitter @ukrpravda_news Zełenski odwiedził w szpitalu rannych żołnierzy | facebook/ Wołodymyr Zełenski Zdjęcia Mateusza Lachowskiego z frontu pod Kijowem | Mateusz Lachowski Zniszczony po rosyjskim nalocie sierociniec i szpital położniczy w Mariupolu (9 marca) | PAP/Siły Zbrojne Ukrainy Zdjęcia zniszczeń po rosyjskim nalocie (Dniepr, 11 marca) | NEXTA Pocisk artyleryjski spada na budynek cywilny w Mikołajowie | Twitter/Illia Ponomarenko Pożar po rosyjskim nalocie na ośrodek z materiałami promieniotwórczymi w Charkowie | Telegram/Anton Heraszczenko Zbombardowany szpital położniczy w Mariupolu (09.03.2022) | twitter.com/StratCom_AFU Zbombardowany szpital położniczy w Mariupolu (09.03.2022) | twitter.com/StratCom_AFU Zbombardowany szpital położniczy w Mariupolu (09.03.2022) | twitter.com/StratCom_AFU Zniszczony rosyjski sprzęt na terenie Ukrainy (10.03.2022) | twitter.com/GeneralStaffUA Zniszczony rosyjski sprzęt na terenie Ukrainy (10.03.2022) | twitter.com/GeneralStaffUA Zniszczenia po rosyjskich atakach na Ochtyrkę | Twitter/Nexta Ukraińskie miasto Sumy po rosyjskim bombardowaniu (wtorek, 8 marca) | Twitter/Nexta Ukraińskie miasto Sumy po rosyjskim bombardowaniu (wtorek, 8 marca) | Twitter/Nexta Zniszczony szpital w Iziumie | Facebook/Volodymyr Matsokin Zniszczony rosyjski czołg w okolicach Mariupola (07.03.2022) | ngu.gov.ua Bomba, która spadła w Czernichowie | Twitter/Dmytro Kułeba Zbombardowana szkoła w Żytomierzu, zdjęcie z 6 marca | Twitter/@nexta_tv Skutki ataku rakietowego na lotnisko w Winnicy (zdjęcie z 06.03.2022 r.) | Twitter/@nexta_tv Ostrzał w mieście Mikołajów, 7 marca | Twitter/Nexta_tv Ostrzał Mikołajowa (zdjęcie z 7 marca 2022r.) | NEXTA Zniszczenia po rosyjskim bombardowaniu | Maks Levin Ukraina. Zniszczony sklep | Maks Levin Zniszczone budynki w Białej Cerkwi | Wojciech Bojanowski Zestrzelony rosyjski śmigłowiec na nagraniu | twitter.com/ArmedForcesUkr Ostrzał w Czernihowie (zdjęcie z 3 marca 2022r.) | Terytorialna obrona w Czernihowie Zniszczenia w wiosce Jakowliwka | Państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnej Ukrainy Płonie ostrzelana przez siły rosyjskie baza paliwowa w Czernihowie na północy Ukrainy | dsns.gov.ua Rozbita rosyjska kolumna, obwód sumski (3.03.2022) | 93. samodzielna brygada zmechanizowana "Chołodnyj Jar" Ostrzał Charkowa (zdjęcie z 1 marca 2022 r.) | twitter.com/nexta_tv Atak na wieżę telewizyjną w Kijowie | Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Zniszczenia w Charkowie po ataku Rosjan | twitter.com/StratcomCentre Zniszczenia w Charkowie po ataku Rosjan | twitter.com/StratcomCentre Wybuch w Charkowie przy placu Wolności Ostrzał Charkowa Ukraina: Rosja wystrzeliła rakiety Iskander z terytorium Białorusi | Nexta TV Ukraina: Rosja wystrzeliła rakiety Iskander z terytorium Białorusi | Nexta TV Zbombardowany dom mieszkalny w Kijowie | Facebook/МВС України Ulice Kijowa (zdjęcie z 25 lutego) | PAP/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE Wojciech Bojanowski rozmawiał z mieszkańcem bloku, w który uderzył pocisk | TVN24 Reporter TVN24 Wojciech Bojanowski w Kijowie | TVN24 Zbombardowany dom mieszkalny w Kijowie | Facebook/МВС України Zbombardowany dom mieszkalny w Kijowie | Facebook/МВС України Kijów, zdjęcie z 26.02.2022 r. | TVN24 W Kijowie słychać eksplozje | TVN24 Wymiana ognia na kijowskim osiedlu | Twitter Kijów, 25.02.2022 | Sergii Kharchenko/NurPhoto/Getty Images Wysadzony most na rzece Teteriw w obwodzie kijowskim | MSW Ukrainy Płomienie w Kijowie po rosyjskim ataku rakietowym | Twitter/NEXTA Odparty atak na lotnisko w Hostomelu | facebook.com/MinistryofDefence.UA Atak rosyjskich śmigłowców na wojskowe lotnisko pod Kijowem | OSINTtechnical/twitter Ukraińcy szukają schronienia za granicą | TVN24 Łódź Korki na drogach ukraińskiej stolicy | Google Maps Zniszczony budynek ukraińskiego wojska w Kijowie, Ukraina | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy Lotnisko Iwano-Frankowsk | Bielsat TV Zniszczenia w pobliżu punktu straży granicznej w obwodzie kijowskim | MSW Ukrainy Zniszczony obiekt ukraińskiej straży granicznej w obwodzie kijowskim | MSW Ukrainy Zniszczenia w pobliżu punktu ukraińskiej straży granicznej w obwodzie kijowskim | MSW Ukrainy Mieszkańcy Ukrainy szukający schronienia na stacjach metra | Bielsat TV W Kijowie jest wysłannik TVN24 Wojciech Bojanowski | TVN24 Kijów, 24.02.2022 | Getty Images Europe Eksplozja w Charkowie | Biuro Prezydenta Ukrainy

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akw/adso

Źródło: TVN24