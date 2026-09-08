Polska Sytuacja kijowskich rodzin i dzieci. Przedszkolaki nie znają świata bez wojny Joanna Stempień |

Sytuacja kijowskich rodzin i dzieci. Przedszkolaki nie znają świata bez wojny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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Poród to jeden z najbardziej intymnych i najważniejszych momentów w życiu kobiety. W Kijowie, choć trwa wojna i Rosjanie nie przestają atakować, życie się nie skończyło.

- Urodziłam podczas alarmu przeciwlotniczego. Teraz alerty włączają się bez przerwy - powiedziała świeżo upieczona mama, Aliona Boharytenko. - Shahedy latają nad głowami, ale próbujemy zachować spokój - dodał młody tata, Pawło Bohatyrenko.

Trudna sytuacja kobiet w ciąży w Kijowie Źródło zdjęcia: Reuters

Tuż po porodzie młode ukraińskie mamy płaczą ze szczęścia - ogromne emocje pozwalają na chwilę zapomnieć o koszmarze rosyjskiej inwazji. Lekarze oprócz typowych kwestii medycznych związanych z porodem, muszą wziąć pod uwagę też to, czy zatrzymać pacjentkę na oddziale, gdzie jest lepsze wyposażenie, czy też skierować ją do szpitalnego schronu, gdzie warunki są trudniejsze.

Wiele ukraińskich matek rozważa, czy ich dzieci powinny mieć rodzeństwo. Rodziny stawiają sobie pytania o bezpieczeństwo i przyszły los ich pociech - kiedy zapadnie decyzja, trzymają kciuki, by i tym razem udało się im wszystkim przetrwać.

Wiele ukraińskich dzieci nie zna życia bez wojny

Pociski mogą spaść na Kijów w każdej chwili. Wbrew deklaracjom Rosjan, nie omijają cywilnych obiektów.

Rodzice w Ukrainie martwią się, co przyniesie kolejna zima - wielu rozważa wyjazd z dziećmi w bezpieczniejsze miejsce, co jednak oznacza pozostawienie w Kijowie rodziny, przyjaciół i pracy. Starsze dzieci, które wciąż mieszkają w Kijowie, tak samo jak dzieci w Polsce, 1 września rozpoczęły rok szkolny.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Ukrainie Źródło zdjęcia: Reuters

- Lubię plastykę, lubię malować i robić różne wycinanki i wyklejanki - powiedziała mała Ołeksandra. Zapytana, czego by sobie życzyła, odpowiedziała bez namysłu: - Żeby wojna się skończyła.

Wiele dzieci jest ubranych na galowo, niektóre w tradycyjne ukraińskie wyszywanki, bo początek roku szkolnego to przecież święto. Na pierwszy rzut oka wygląda, jakby spotkanie z rówieśnikami i powrót do szkolnej rutyny robiły na uczniach większe wrażenie niż wojna.

- To dla nich stresujące, ale dzieci lepiej się dostosowują do okoliczności, w których muszą funkcjonować. Oczywiście reagują w różny sposób. Niektóre płaczą, ale generalnie dzieci, które dorastają podczas wojny, są do tego przyzwyczajone. To jest ich codzienność - stwierdził dyrektor szkoły podstawowej w Kijowie, Roman Freszczuk.

Mieszkańcy Kijowa starają się myśleć pozytywnie

- Jak będziemy w sobie pielęgnować strach, to ten strach przekażemy dzieciom. Najważniejsze, żeby się uczyły i żeby były bezpieczne. To nasza największa troska, ale przecież strach jest zawsze. Jak była pandemia to też się baliśmy - oceniła Ałła Hordijenko podczas odprowadzania wnuków do szkoły.

W tym samym duchu wypowiada się Solomia - nauczycielka, której poranny dojazd do pracy zajmuje dwie godziny. Kijowskie metro jest zatłoczone, a w czasie rosyjskich nalotów ruch pociągów często jest wstrzymywany.

- Często bywa groźnie i czasem się boję, ale uważam, że nie mamy na co narzekać. Przecież to jest wojna. Wiele kobiet i mężczyzn, którzy walczą na froncie, znajduje się w dużo większym niebezpieczeństwie niż ja. Nie mam prawa się skarżyć - powiedziała.

Na trasie, którą podróżuje Solomia jeżdżą pociągi w znajomych biało-czerwono-żółtych barwach. Trzy lata temu Kijów otrzymał je w darze od Warszawy.