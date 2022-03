Polski ksiądz mówi o sytuacji w Charkowie. "Modlimy się, żeby to się skończyło"

"Pomoc humanitarna rzadko dociera"

Dodaje, że o ile ewakuacja z Melitopola czy Mariupola jest już niemożliwa, to z Charkowa nadal kursuje codziennie kilkanaście pociągów, w tym do Lwowa i Odessy. Do zachodniej Ukrainy razem z wolontariuszami wyjechało niedawno 16 matek z 30 dziećmi z domu samotnej matki pod Charkowem. - Na wschodzie Ukrainy największym problemem jest brak dostępu do żywności i lekarstw. Niektóre sklepy są otwarte, ale nie wszyscy mają samochód czy benzynę, żeby do nich dojechać. Pomoc humanitarna rzadko dociera, bo jest to niebezpieczny rejon i kierowcy boją się tu jechać. Co jakiś czas otrzymujemy wsparcie, ale to jest kropla w morzu potrzeb – opowiada ks. Wojciech Stasiewicz.