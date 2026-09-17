Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rosyjski atak przy granicy z Polską. Relacje mieszkańców

|
Mieszkańcy przygranicznych miejscowości często otrzymują alerty RCB
Relacje mieszkańców przygranicznych miejscowości po rosyjskim ataku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
"Zagrożenie atakiem z powietrza" - alerty o takiej treści niemal codziennie dostają mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. W niedzielę w nocy był też huk i wycie syren. Władze ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Jak reagują mieszkańcy wschodniej Polski? Jak oceniają przygotowanie na potencjalny rosyjski atak? Materiał magazynu "Polska i Świat".

Kiedy Rosja coraz bardziej prowokacyjnie atakuje ukraińskie terytorium właściwie kilkadziesiąt czy kilkaset metrów od granicy z NATO, a co za tym idzie granicy z Polską - miejsca takie jak przejście graniczne Dorohusk - Jagodzin są w centrum uwagi. Tym bardziej stało się to jasne w nocy z soboty na niedzielę, kiedy rosyjski dron uderzył w pobliską stację benzynową.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

Pani Jadwiga, mieszkanka Dorohuska, wspomniała, że do ataku doszło około 3.30. - Usłyszeliśmy z mężem straszny huk i po jakimś czasie syreny alarmowe - opowiedziała.

Do mieszkańców wysłano kolejny alert RCB, ten był wyjątkowy

Do tej pory mieszkańcy Dorohuska i okolic słyszeli wycie syren po ukraińskiej stronie granicy. Tym razem uruchomiono także po polskiej - i to w całym województwie. Pan Bolesław, mieszkaniec powiatu chełmskiego przyznał, że gdy usłyszał syreny, pomyślał, "że wojna się zaczyna".

Mieszkańcy przygranicznych miejscowości często otrzymują alerty RCB
Mieszkańcy przygranicznych miejscowości często otrzymują alerty RCB
Źródło zdjęcia: TVN24

Tamtej nocy mieszkańcy kilku powiatów dostali też SMS-owy Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - po raz pierwszy o takiej treści: "Zagrożenie atakiem z powietrza. Udaj się w bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb".

Pan Artur mieszka w Chełmie, ale w przygranicznych miejscowościach pracuje jako kurier. - Blok się cały obudził, dzieci płakały. Ja byłem przerażony tym też, tylko że ja w wojsku byłem (...), ale żona to była w ciężkim szoku - powiedział. - Prowokacje na pewno będą. Bo one były, są i będą - stwierdził.

A czy jesteśmy gotowi? - Nie - odparł.

Wątpliwe przygotowanie Polaków na alarm

Pani Jadwiga uważa, że Polacy powinni wiedzieć, co robić w takiej sytuacji. - Przecież każdemu rozdawali te książeczki, listonosz roznosił, żeby każdy się przygotował do najgorszego - dodała.

Tamtej nocy pani Jadwiga z mężem schowała się w piwnicy, ale nie wszyscy tak zareagowali. W Chełmie dziennikarze spotykali mieszkańców, których zdania są podzielone na temat zagrożenia i samych alertów o atakach bliskie rejony Ukrainy.

- Według mnie to rząd troszkę nas straszy w ten sposób. Bo jak tysiąc ileś kilometrów dalej bomba spada, a nam alerty przysyłają, to troszkę takie śmieszne. Jakby atakowali Polskę no to co innego - uważa pan Józef.

Z kolei pani Małgorzata przyznaje, że "próbuje nie myśleć ani nie ingerować w żaden sposób, bo alerty przychodzą codziennie". - Są irytujące, ale jakoś trzeba z tym żyć - stwierdziła.

Jedni przyznają, że informacja jest potrzebna - drudzy, że jej częstotliwość podtrzymuje coraz większy niepokój. Jedno jest pewne: temat budzi tu spore emocje.

Sygnały alarmowe
Sygnały alarmowe
Źródło zdjęcia: PAP/Adam Ziemienowicz

Wojskowe samoloty latają "prawie codziennie"

SMS-y na bieżąco informują nie tylko o potencjalnym zagrożeniu, ale też o ruchach polskiego lotnictwa.

Dziennikarze pojechali na południe województwa lubelskiego, na Roztocze. To zazwyczaj bardzo spokojne miejsce, ale ostatnio pojawia się tam coraz więcej niepokoju.

W Zwierzyńcu, leżącym w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego, pan Piotr przyznał, że odgłosy samolotów są bardzo słyszalne. - Potrafią w nocy przy otwartym oknie budzić, jeśli są poderwane - wskazał. Potwierdził, że "ostatnio dzieje się tak prawie codziennie".

Pan Piotr od lat prowadzi swój sklep w centrum miasteczka. - Nie jest to przyjemne uczucie. My tutaj mamy poczucie, że niby jest to daleko, chociaż to nie jest daleko - zwrócił uwagę.

Ze Zwierzyńca do granicy z Ukrainą jest 70 kilometrów. Pod koniec lipca niedaleko tej miejscowości spadła rosyjska rakieta. Dziś krateru po eksplozji już nie ma, ale są wspomnienia.

- Wtedy to strasznie było. Już nie spałam, myślę: skąd ten piorun się wziął - wspomniała pani Janina. - Jakiś pan ma przyjechać do nas do domu seniora w czwartek i nas przygotowywać na wojnę - dodała.

Plecaki ewakuacyjne, operowanie lotnictwa i zagrożenie z powietrza - dla wielu tutaj te pojęcia wciąż brzmią dość abstrakcyjnie.

Każdy SMS w środku nocy, każdy alarm może powodować lęk albo co najmniej pewien dyskomfort. I trudno się dziwić, biorąc pod uwagę na jak wiele pozwala sobie Rosja wobec Polski i całego NATO.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Polska i ŚwiatWojna w UkrainieRosjaRządowe Centrum BezpieczeństwaAlert RCB
Czytaj także:
"Godzina ciszy na Solnej"
Stworzą mapa niebezpiecznych miejsc po koszmarnym wypadku
Kraków
Działania służb w Sosnowcu
Wybuch pod samochodem. 45-latek zatrzymany
Katowice
Ara żółtoskrzydła
Wykrada papugom pisklęta. Tak chce ocalić gatunek przed wyginięciem
METEO
Budynek Sejmu RP
"Koledzy w garniturach tłumaczą, co jest dla kobiet lepsze"
Patryk Michalski
Donald Trump
Trump uderza, grozi i wyśmiewa. "To śmieszne"
BIZNES
imageTitle
Rafael Nadal wróci na kort. Ma ważny powód
EUROSPORT
Agresja ZSRR na Polskę
Na Podlasiu zawyją syreny. Sygnały będzie słychać w wielu miastach
Podlaskie
Policjanci z Bielan szukają 51-letniego Jarosława Iwańczuka ps. "Iwan"
"Iwan" ukrywa się od 23 lat. Tak może wyglądać teraz
WARSZAWA
Gawkowski Piasecki
Gawkowski: za to prezydent będzie w przyszłości postawiony przed Trybunałem Stanu
ROZMOWA PIASECKIEGO
imageTitle
Kamiński zachwycił Portugalczyków. "Najlepszy mecz"
EUROSPORT
Opady w czwartek
Tak opady będą szły przez Polskę. Mapa i radar
METEO
Nowy most ma powstać w ciągu ulicy Zdziarskiej
"Znacząco ułatwi przemieszczanie się po dzielnicy". Będzie nowy most
WARSZAWA
kolbaskowo stacja paliw orlen paliwo shutterstock_2790671051
Silny cios w polski rynek. Minister o "skrajnie trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji"
BIZNES
Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Emerytura i powrót sekretarza do pracy. Sprawę bada prokuratura
WARSZAWA
imageTitle
Szczęsny się wygłupił. Hiszpanie bez ogródek
EUROSPORT
1 godz 1 min
pc
Cieśnina pod ostrzałem. Jak Huti mogą zagrozić światowemu handlowi?
Podcast o zagranicy
Michał Moskal i Janusz Kowalski
Premiera"Jest zdolniejszy od wielu polityków PiS". Kim jest Michał Moskal?
Czarno na białym
Rosyjski atak na Kijów (16.09.2026)
Budynki mieszkalne i stacja benzynowa. Kolejne ataki Rosji
Świat
Donald Trump
Trump nie wytrzymał. "Tak dłużej być nie może"
BIZNES
imageTitle
Trener Polaków widzi dobre strony porażki
EUROSPORT
imageTitle
Pełna hala przeciwko Polsce. "Tumult dodawał skrzydeł"
EUROSPORT
Intensywne opady deszczu
Intensywne opady deszczu. Tu obowiązują ostrzeżenia IMGW
METEO
Oszust miał wyłudzać przez portal ogłoszeniowy wrażliwe dane (zdj. ilustracyjne)
Zainwestowali 500 złotych, stracili 400 tysięcy
WARSZAWA
Rosjanie pokazali nagranie z ataku na lokomotywę przy granicy z Polską
Rosjanie pokazali nagranie z ataku przy granicy z Polską
Świat
Znaleźli dziuplę, zatrzymali dwóch mężczyzn
Znikały motocykle, znaleźli dziuplę
WARSZAWA
Katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych
"Dochodzi do mnie, że już nigdy więcej jej nie zobaczę"
"Uwaga!" TVN
Pawłohrad - ataki Rosji 10.09.2026
Generał Bieniek: Rosjanie zdają sobie z tego sprawę
Polska
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
"Zło nadciąga, historia wzywa". Projekt Grahama przyjęty
Świat
Wojsko zabrało drona z plaży w Rusinowie
Nowe ustalenia w sprawie drona, zwolnienia w AWS, zaskakująca porażka siatkarzy
Warto wiedzieć
szczesnyGettyImages-2295072402
Co to było? Kuriozalny błąd Szczęsnego i gol dla rywali
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica