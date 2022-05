Radosław Sikorski: Rosja stała się krajem faszystowskim

Ja bym obstawiał, że do końca roku musi być jakieś rozstrzygnięcie i że wojna w Ukrainie nie tyle się skończy, co skończą się działania wojenne i będzie jakaś linia kontaktu - ocenił w "Kropce nad i" europoseł Radosław Sikorski. Mówił również, że "Rosja stała się krajem faszystowskim, z rządem i oficjalnymi agendami, które mówią faszystowskie rzeczy".

"Był to kraj autorytarny, ale w pewnych granicach. A dzisiaj są toksyczni"

Sikorski mówił też, że Rosjanie "się w ten sposób wykluczają ze społeczności międzynarodowej". - Ale to jest proces - zastrzegł. Wspominał, że " Władimir Putin kiedyś był w G8, Rosja była w Radzie Europy". - Był to kraj autorytarny, ale w pewnych granicach. A dzisiaj są toksyczni - stwierdził europoseł.

Pytany, ile jego zdaniem może potrwać wojna w Ukrainie , odparł: - Ja bym obstawiał, że do końca roku musi być jakieś rozstrzygnięcie i że ona nie tyle się skończy, co skończą się działania wojenne i będzie jakaś linia kontaktu.

Sikorski: to jest u wielu Rosjan strategia obronna

Radosław Sikorski skomentował również stosunek Rosjan do inwazji na Ukrainę. - Stan umysłowości społeczeństwa rosyjskiego jest, i mówię to z namysłem, przerażający. Tam ta propaganda nacjonalistyczna, imperialna jest jeszcze ostrzejsza niż u nas i tam niestety uformowano społeczeństwo - powiedział.

- Mam wrażenie, że to jest u wielu Rosjan strategia obronna. Nie chcą przyjąć do wiadomości, że ich kraj, który kochają, robi coś tak strasznego, więc wolą wierzyć propagandzie niż zmierzyć się z tym strasznym faktem - kontynuował. Jego zdaniem "to oznacza, że społeczeństwo rosyjskie trzeba będzie edukować do życia w demokracji, do życia w pokoju z sąsiadami".