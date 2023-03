Profesor Roman Kuźniar: Ukraińcy skutecznie wybijają zęby i obcinają pazury rosyjskiemu niedźwiedziowi

Zaznaczył, że "poprzez to, co Rosja w tej chwili wyczynia, zużywa potężnie swój potencjał, zdolności zaczepne, wykrwawia swój potencjał ogólny, nie ma możliwości oddziaływania poprzez ekonomię, różnego rodzaju dywersje na kraje zachodnie". I w końcu zamknęliśmy za Rosją drzwi w Europie - dodał.

Kuźniar: ta wiosna jest rozstrzygająca

Zaznaczył jednak, że "od jesieni ta wojna stałą się tak zwaną war of attrition - wojną na wycieńczenie". - W takiej wojnie z reguły przewagę ma kraj o większym potencjale ogólnym. Ukraina może dostać jeszcze dużo sprzętu, ale topnieje jej ten potencjał ogólny. Myślę także, że gotowość państw sojuszu poza późną wiosną tego roku do kontynuacji wsparcia dla Ukrainy będzie gasnąć. Dlatego ta wiosna jest rozstrzygająca - podkreślił Kuźniar.

Nakaz aresztowania Putina. Kuźniar: to akt symboliczny

- Myślę, że będzie on wystarczająco uważny i nie będzie się pchał tam, gdzie policja go zaaresztuje i dostarczy go w kajdankach do Hagi. Nie sądzę, żeby ta opcja była poważnie rozważana gdziekolwiek wysoko na świecie. Myślę, że to jest ważny akt symboliczny - ocenił.