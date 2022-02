Prezes PZPN nazywa decyzję FIFA skandaliczną. Zwrócił się z apelem do wszystkich piłkarskich federacji w Europie

czytaj dalej

Dzisiejsza noc znów będzie ciężka. Horda próbuje wedrzeć się do Kijowa. Nasi obrońcy przygotowują się do obrony stolicy - napisał w niedzielę wieczorem na Telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko. W mediach społecznościowych pojawiło się także nagranie, na którym dwóch ukraińskich żołnierzy zwraca się do rosyjskich wojsk. "Nie macie pojęcia na co się porywacie, gdy dojedziecie do Kijowa będziecie mieli przes***e, ostrzelamy was z każdego okna" - mówią obrońcy Ukrainy.