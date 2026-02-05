Logo strona główna
Polska

Tusk z wizytą w Kijowie

Donald Tusk mówi o Ukrainie na szczycie UE
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk przybył do Kijowa - poinformowała w czwartek rano kancelaria premiera. Tusk został zaproszony przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Premier Donald Tusk przyjechał do Kijowa pociągiem w czwartek rano. Poinformowała o tym na X kancelaria premiera.

Wcześniej Tusk potwierdził, że podczas wizyty w Kijowie towarzyszyć mu będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który przygotowuje światową konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Konferencja ma się odbyć w czerwcu w Gdańsku.

Premiera do ukraińskiej stolicy zaprosił w poniedziałek prezydent Wołodymyr Zełenski. Tusk potwierdził, że przyjedzie do Kijowa. "W tym dramatycznym czasie Ukraina nie może pozostać sama" - zaznaczył.

Trudna sytuacja Ukrainy

W ostatnich tygodniach Ukraina mierzy się z bezprecedensowymi atakami Rosji na jej infrastrukturę energetyczną.

"Głośne eksplozje" w Ukrainie. Mieszkańcy Kijowa bez ciepła

"Głośne eksplozje" w Ukrainie. Mieszkańcy Kijowa bez ciepła

Świat
Rosjanie złamali obietnicę, przeprowadzali ataki. Trump broni Putina

Rosjanie złamali obietnicę, przeprowadzali ataki. Trump broni Putina

Świat

Mimo zapowiedzi Donalda Trumpa, jakoby Władimir Putin zgodził się wstrzymać bombardowanie ukraińskiej infrastruktury w środku zimy, rosyjskie drony pozbawiły w tym tygodniu wiele ukraińskich miast, w tym Kijów, dostaw prądu.

W związku z rosyjskimi atakami Polska uruchomiła kampanię "Ciepło z Polski dla Kijowa". Część generatorów prądu, zakupionych w ramach akcji, już trafiła do stolicy Ukrainy. W najbliższą niedzielę we wszystkich kościołach Archidiecezji Warszawskiej odbędą się zbiórki na rzecz Ukrainy. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu, umożliwiającego przetrwanie mroźnej zimy.

Optymizm USA i realna szansa na rozejm w Ukrainie? Ekspert OSW: to polityczna narracja

Opracował Mikołaj Gątkiewicz /lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: x.com/PremierRP

Donald Tusk Kijów Wojna w Ukrainie Ukraina Andrzej Domański Wołodymyr Zełenski
