Tusk z wizytą w Kijowie

Premier Donald Tusk przyjechał do Kijowa pociągiem w czwartek rano. Poinformowała o tym na X kancelaria premiera.

Wcześniej Tusk potwierdził, że podczas wizyty w Kijowie towarzyszyć mu będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który przygotowuje światową konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Konferencja ma się odbyć w czerwcu w Gdańsku.

Premiera do ukraińskiej stolicy zaprosił w poniedziałek prezydent Wołodymyr Zełenski. Tusk potwierdził, że przyjedzie do Kijowa. "W tym dramatycznym czasie Ukraina nie może pozostać sama" - zaznaczył.

Trudna sytuacja Ukrainy

W ostatnich tygodniach Ukraina mierzy się z bezprecedensowymi atakami Rosji na jej infrastrukturę energetyczną.

Mimo zapowiedzi Donalda Trumpa, jakoby Władimir Putin zgodził się wstrzymać bombardowanie ukraińskiej infrastruktury w środku zimy, rosyjskie drony pozbawiły w tym tygodniu wiele ukraińskich miast, w tym Kijów, dostaw prądu.

W związku z rosyjskimi atakami Polska uruchomiła kampanię "Ciepło z Polski dla Kijowa". Część generatorów prądu, zakupionych w ramach akcji, już trafiła do stolicy Ukrainy. W najbliższą niedzielę we wszystkich kościołach Archidiecezji Warszawskiej odbędą się zbiórki na rzecz Ukrainy. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu, umożliwiającego przetrwanie mroźnej zimy.

