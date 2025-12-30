Tusk będzie dziś rozmawiać z unijnymi przywódcami

"Rosja chce, żeby Ukraina odniosła sukces". Reakcja Wołodymyra Zełenskiego na słowa Donalda Trumpa Źródło: Reuters / TVN24

Rozmowa telefoniczna miała planowo rozpocząć się dzisiaj o godzinie 11. Informację tę potwierdził najpierw TVN24, a potem oficjalnie rzecznik rządu Adam Szłapka.

O godzinie 11:00 Premier @DonaldTusk weźmie udział w kolejnej rozmowie europejskich przywódców w sprawie Ukrainy. — Adam Szłapka (@adamSzlapka) December 30, 2025 Rozwiń

Mają w niej wziąć udział ci sami przywódcy, którzy spotkali się niedawno na dwudniowym szczycie w Berlinie. Byli to kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Danii Mette Frederiksen, prezydent Finlandii Alexander Stubb, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni, premier Holandii Dick Schoof, premier Norwegii Jonas Gahr Stoere, premier Szwecji Ulf Kristersson oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Dodatkowo w szczycie uczestniczyli przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Spotkanie Trump-Zełenski w Mar-a-Lago

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump spotkali się w niedzielę na Florydzie, by omówić kwestie planu pokojowego. - Udało nam się osiągnąć znaczny postęp, by zakończyć wojnę - przekazał amerykański przywódca. Konkretów w czasie wspólnej konferencji prezydentów jednak zabrakło.

Po rozmowach Zełenski i Trump przeprowadzili rozmowę telefoniczną z europejskimi przywódcami, w której wziął udział między innymi prezydent Karol Nawrocki. O kulisach tej rozmowy i powodach, dla których uczestniczył w niej prezydent, a nie premier, mówił wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.

OGLĄDAJ: Zełenski po spotkaniu z Trumpem: rozmowy były świetne