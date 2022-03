Pomoc dla Ukrainy i dla uchodźców. Wolontariusze radzą, czego potrzeba najbardziej

Czego potrzeba walczącym z rosyjskim agresorem Ukraińcom oraz uchodźcom przybywającym do Polski? Co zrobić, by nasza pomoc dla Ukrainy i uchodźców była efektywna? Warto skontaktować się z osobami, organizacjami i instytucjami, które ją organizują - radzą wolontariusze.

- Teraz (do Ukrainy) wozimy to, co w bardzo dużej ilości przyjechało z Polski, lunety, latarki, generatory, baterie, "spożywkę", chemię - mówi Wasyl Isanski z Ruchu Wolontariuszy Ziemi Mościskiej. Przyznaje, że potrzeby są ogromne, "codziennie idą dziesiątki tysięcy osób".

Pomoc dla Ukrainy PAP/Wojtek Jargiło

"Na pewno nie potrzebujemy ciuchów dla dzieci"

To, co trafia do Ukrainy, to jeden z kanałów pomocy. Drugi skierowany jest na uchodźców, których setki tysięcy przybyły już do Polski. - Tu także są ważne potrzeby i bardzo konkretne - podkreśla po rozmowach z wolontariuszami reporterka TVN24.

O konkretnych potrzebach na obu tych polach mówi Marcin Strzyżewski z Fundacji Euro Help. - Mam bardzo długą listę, ale myślę, że najbardziej potrzebne są kamizelki kuloodporne, bielizna termiczna, kominiarki, krótkofalówki, gaśnice, latarki, powerbanki, baterie i składane łóżka. Na pewno nie potrzebujemy ciuchów dla dzieci, pampersów i wózków – twierdzi.

Autor:tm//rzw

Źródło: TVN24