"Tam dochodzi o upodlających sytuacji. Strach towarzyszy nam cały czas". Z Ukrainy ewakuowali już 2200 pacjentów

Ratownik o "dramatach całych rodzin" w Ukrainie

Bałaban: Poczucie strachu towarzyszy nam cały czas. Najważniejsze, żeby nad tym zapanować

- Ja nie jestem w stanie nadal zrozumieć - patrząc i uczestnicząc w tym, co tam się dzieje - że w XXI wieku w Europie może dochodzić do takiego konfliktu zbrojnego i że ten konflikt tak długo trwa. Tam dochodzi do nieludzkich sytuacji, upodlających godność człowieka. Ta wojna powinna być jak najszybciej zakończona - podkreślił ratownik.

Przyznał, że "wszyscy ratownicy się boją". - To poczucie strachu towarzyszy nam cały czas. Najważniejsze jest, żeby nad tym strachem zapanować, żeby on dodawał czujności i ostrożności. To jest ogromny proces planistyczny, to jest praca 24 godziny na dobę bez wytchnienia. Jesteśmy zmęczeni, ale ciągle jesteśmy w stanie wykrzesać w sobie siłę do dalszego działania - zaznaczył gość TVN24.