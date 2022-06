Premier Mateusz Morawiecki: nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, aby bronić Ukrainy

Proszę was, byśmy zrobili znacznie więcej. Byśmy dostarczyli broń, artylerię na Ukrainę - powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu liderów państw unijnych NATO. - Gdzie jest nasza wiarygodność, jeśli Ukraina upadnie? - pytał. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg zapowiedział natomiast, że czerwcowe spotkanie wszystkich przywódców to będzie "szczyt, który zmieni NATO".

Premier przekazał, że na szczycie pojawiło się pytanie, czy Unia Europejska i NATO są wystarczająco jednomyślne w obronie europejskich wartości. - Myślę, że nie. Nie robimy wystarczająco dużo. Jeszcze nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, by bronić Ukrainy , by wspierać ukraiński naród, by bronić ich wolności, suwerenności - stwierdził.

- Dlatego wzywam, proszę was, byśmy zrobili znacznie więcej. Byśmy dostarczyli broń, artylerię na Ukrainę. Oni tego potrzebują, by bronić swojej ojczyzny - kontynuował Morawiecki. - Gdzie jest nasza wiarygodność, jeśli Ukraina upadnie? Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że Ukraina upada i wracamy do business as usual, czyli normalnych relacji? Mam nadzieję, że nie - dodał.