Morawiecki: Putin z premedytacją chce tę kwestię wykorzystać do nacisku na wolny świat

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska jest gotowa zrobić wszystko, by poszerzyć możliwości transportu zboża z Ukrainy. Poinformował, że kwestia "bezpieczeństwa żywnościowego" była jednym z tematów rozmów na unijnym szczycie. Jak mówił, Władimir Putin i Kreml "chcą wykorzystać właśnie również tę kwestię do nacisku na wolny świat". - I robią to z perfidią, z premedytacją, nie bacząc na to, że może to oznaczać głodowanie milionów ludzi - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki brał udział w dwudniowym szczycie Rady Europejskiej. Szef polskiego rządu na wtorkowej konferencji prasowej poinformował o przebiegu rozmów. - Dziś w Brukseli odbyła się bardzo poważna debata o bezpieczeństwie żywnościowym w Afryce, północnej Afryce, i na Bliskich Wschodzie. Dlaczego? Otóż zboże z Ukrainy to znaczna cześć importu tych krajów, który jest potrzebny, aby zabezpieczyć żywnościowo tamte niezwykle ludne – niektóre z nich - kraje, jak Egipt - powiedział.

Wskazywał, że chodzi o to, aby "nie dać (Władimirowi) Putinowi kolejnego instrumentu do ręki". - Bo Putin i reżim na Kremlu z premedytacją chcą wykorzystać właśnie również tę kwestię do nacisku na wolny świat, do nacisku na Polskę, na Francję, Niemcy, na Grupę Wyszehradzką i robią to z perfidią, z premedytacją, nie bacząc na to, że może to oznaczać głodowanie milionów ludzi - wskazywał.

- Dlatego powiedziałem naszym przyjaciołom z Unii Europejskiej, że jesteśmy gotowi jako Polska zrobić wszystko, aby poszerzyć możliwości naszej infrastruktury granicznej, przesyłowej, transportowej, portowej w krótkim czasie - poinformował. Zastrzegł, że "tego się nie zrobi w tygodniach, ale w miesiącach licząc, można osiągnąć pewien rezultat".

- W najbliższym czasie będziemy rozmawiali o tym z naszymi partnerami z Ukrainy, jak móc wywieźć jak najwięcej zboża - dodał.

Morawiecki: musimy wykorzystać naszą najpoważniejszą broń

Unijni liderzy ustalili już w nocy z poniedziałku na wtorek szósty pakiet sankcji wobec Rosji z powodu jej inwazji na Ukrainę. Zakłada, że do końca tego roku Unia Europejska zrezygnuje z 90 procent importu rosyjskiej ropy. Pozostałe 10 procent to dostawy południowym odcinkiem ropociągu "Przyjaźń", których utrzymanie wywalczyły przede wszystkim Węgry. Ma to być jednak rozwiązanie tymczasowe.

Jak mówił na konferencji Morawiecki, "skoro Rosja zamierza podporządkować Ukrainę, zniszczyć pokój, to my musimy wykorzystać naszą najpoważniejszą broń - tą bronią jest gospodarka, jest zapobieganie zasilania machiny wojennej Putina w dodatkowe środki".

- Rosja chce zgotować długotrwałą wojnę i jednocześnie wywołać głód w świecie. Tym tematom poświęciliśmy również sporo czasu podczas Rady Europejskiej - relacjonował premier. - Musimy porzucić iluzję, że europejczycy będą kiedykolwiek żyli w spokoju w cieniu rosyjskiego imperializmu. To są pewne ogólne refleksje, ale bardzo ważne, bo one podczas tej wczorajszej debaty i dzisiejszej wybrzmiały bardzo mocno - powiedział.

- I jakkolwiek dyskutujemy w cieniu straszliwej wojny, to jednak jest pewnym powodem do ostrożnego optymizmu, że nie tylko jedność Europy cały czas jest utrzymana, ale też i świadomość tego, jak strasznym podłym, brutalnym, bestialskim reżimem jest reżim moskiewski i jak głęboko ta świadomość wnika do rządów, ale także do serc obywateli Europy Zachodniej - wskazywał Morawiecki.

Autor:akr/dap

Źródło: TVN24, PAP